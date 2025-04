La nostra perla e gli altri paesi del Golfo dei Poeti

Che cosa offre di bello la nostra cittadina a chi la viene a vistare o a chi ci abita? A Lerici ci sono tante cose da fare e luoghi da visitare. Famoso è il suo storico castello a picco sul mare, con una stupenda terrazza panoramica e una suggestiva piccola chiesa al suo interno. Vi potete divertire a esplorare a piedi o in canoa la costa via mare, fare il bagno nella piccola e nascosta Caletta (non vi diremo mai dov’è, la dovete cercare!), ammirare durante l’equinozio d’estate la farfalla dorata. Se siete amanti della letteratura, fanno per voi la Walk of Poety e Villa Shelley. Un tuffo nella storia recente è d’obbligo visitando il Fodo alla Rocchetta ma soprattutto Lerici, San Terenzo, Pugliola, La Serra, Tellaro, Solaro, Pozzuolo, Le Tre Strade e Muggiano sono famosi per i vicoli, le piazzette e le case colorate. Da cosa deriva il nome Lerici? Dalle specie vegetali più presenti, ossia i Lecci. Perché Lerici è famosa? Perché nel corso del tempo ha ospitato e affascinato molti personaggi famosi, tra cui attori, poeti, scrittori, artisti e marinai. Vi ricordiamo Byron, Shelley, Soldati, D’Annunzio, Sem Benelli, Virginia Wolf, Bertolucci e addirittura Dante! Meritano anche tutte le nostre spiaggia, dalla più piccola alla più grande. Consigliamo di venire a Lerici durante la festa di Sant’Erasmo e ammirare i lumini sul mare e i meravigliosi fuochi d’artificio. Ovviamente non vi potete perdere a luglio a San Terenzo "Lo sbarco dei pirati", folcloristico ricordo di quando il nostro borgo era assalito dai pirati.