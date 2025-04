La fotografia e la mitilicoltura. Il concorso alla settima edizione

Nei primi sei anni, il Premio fotografico nazionale Mitilicoltori della Spezia, ha visto la partecipazione di quasi 3300 fotografie e un numero incredibile di visitatori che hanno passeggiato nella Passeggiata Morin durante le esposizioni. Il concorso, giunto ora alla settima edizione – con il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il patrocinio della Regione Liguria e del Comune della Spezia e la collaborazione del Consorzio produttori spezzini – torna a celebrare il mare e l’arte fotografica. È aperto a tutti i fotografi maggiorenni italiani, sia principianti che professionisti, con iscrizione gratuita. Le fotografie dovranno essere presentate entro e non oltre la mezzanotte di mercoledì 11 giugno. La Cooperativa Mitilicoltori Spezzini, promotrice dell’iniziativa, conferma anche quest’anno l’impegno di valorizzare il lavoro degli operatori del settore attraverso due temi fotografici: ‘Fuori dal guscio’, nel quale le foto devono riprendere coloro che vivono e lavorano a contatto con il mare, in particolare i mitilicoltori e gli ostricoltori. E poi, per il tema Still life: Le ostriche e i mitili. Le opere saranno giudicate da una giuria altamente qualificata, composta da quattro fotografi esperti e cinque tecnici: Alberto Andreani (fotografo), Marco Aliotta (presidente associazione fotografica Liberi di Vedere), Claudio Barontini (fotoreporter e ritrattista di celebrità), Monica Fiorini (settore comunicazione, promozione, marketing e urp), Federica Montaresi (Commissario Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale), Federico Pinza (amministratore delegato della Cooperativa Mitilicoltori della Spezia), Pierluigi Peracchini (sindaco della Spezia), Alma Schianchi (fotografa delegata provinciale Fiaf) e Paolo Varrella (presidente della Cooperativa Mitilicoltori Associati), con segretario di giuria Alessandro Godani. Il processo di selezione porterà alla scelta di 16 fotografie (la comunicazione avverrà il 7 luglio) che parteciperanno all’esposizione (attiva dal 10 luglio fino al 31 agosto), con un vincitore assoluto che riceverà non solo una targa commemorativa, ma anche un assegno circolare di 1.000 euro. Mentre, il vincitore della sezione ‘Still life’ otterrà, oltre alla targa, un assegno circolare di 500 euro. A tutti gli altri 14 fotografi in mostra verrà conferita una medaglia, e gli autori delle 20 foto segnalate riceveranno un attestato di partecipazione. Il modulo di iscrizione/regolamento è disponibile sulla pagina Facebook ‘premiofotograficomitilicoltori’ o sul sito www.mitilicoltori.it/premiofotografico. Per inviare fotografie e modulo compilato, utilizzare l’indirizzo email [email protected].

Marco Magi