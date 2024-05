Nasce a Spezia l’inchiesta di Genova: pedinamenti e intercettazioni, le indagini

La Spezia, 7 maggio 2024 – La maxi indagine della Procura e della Guardia di finanza di Genova per corruzione e corruzione elettorale che ha portato, tra l'altro, agli arresti domiciliari per il presidente della Liguria, Giovanni Toti, scaturisce da una trasmissione di atti per competenza proveniente dalla Procura di La Spezia, che ha svolto indagini in un procedimento collegato, nell'ambito del quale sono scattate le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale spezzino. In questo filone appunto spezzino sarebbero una decina gli indagati.

La Procura di Genova spiega che gli indizi a carico degli indagati sono stati raccolti nel corso di attività di intercettazione, pedinamento e osservazione.

L'indagine, raccontato gli inquirenti, "inizialmente concentrata su ipotesi di corruzione elettorale, si è successivamente sviluppata su specifiche vicende riguardanti finanziamenti ritenuti illeciti per la compagine politica facente capo al presidente della Regione Liguria, erogazioni ritenute illecite di varie utilità in favore dell'ex presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, e l'individuazione delle determinazioni sollecitate, promesse o adottate dagli indagati pubblici ufficiali a fronte dei finanziamenti e delle utilità ricevuti". Sono in corso diverse perquisizioni.