Giovanni Toti e la sua Spezia, dalla sanità alle infrastrutture: il legame del governatore con il territorio

La Spezia, 7 maggio 2024 – Un vero e proprio terremoto. È quello che ha colpito la regione Liguria, con l’indagine della Dda e della Guardia di finanza su presunte tangenti in porto. Il governatore Giovanni Toti è finito ai domiciliari, indagato per corruzione nell'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Indissolubile il legame del presidente della regione con La Spezia. Nato a Viareggio il 7 settembre 1968, Toti risiede dal 2001 a Cafaggio, località del comune di Ameglia in provincia della Spezia, dove risiedono anche i genitori e la famiglia.

Inizia la sua carriera politica molto presto. A 17 anni aderisce alla Federazione Giovanile Socialista Italiana, organizzazione giovanile del Partito Socialista Italiano. Nel 2014 viene nominato consigliere politico di Forza Italia in vista delle elezioni europee di quell’anno. Il 16 aprile viene candidato alle elezioni europee come capolista di Forza Italia nella Circoscrizione Italia nord-occidentale. Diventa quindi europarlamentare, risultando primo degli eletti di Forza Italia nel Nord-Ovest. Nel 2015 viene candidato alle presidenza della Regione Liguria per la coalizione di centrodestra, ruolo che può ricoprire in quanto residente nella provincia della Spezia. Il 31 maggio 2015 vince le elezioni regionali.

Legato da sempre al territorio, il presidente ligure ha cercato di puntare sullo sviluppo della regione, con particolare attenzione alle infrastrutture, al turismo, alla crescita. Tra gli ultimi obiettivi la variante Aurelia: pochi giorni fa era stato aperto il bypass per ridurre i disagi sulla statale. Con l’ipotesi di un collegamento rapido tra La Spezia e la Val di Magra.

Tra le ultime novità sulla sanità, a fine aprile, il governatore ha tenuto a sottolineare l’imminente fine dei lavori del cantiere del nuovo ospedale Felettino. “Dopo la consegna, la settimana scorsa, dell'area di cantiere del Felettino all’impresa costruttrice – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola – sono immediatamente partite le valutazioni e le analisi sugli spazi dove sorgerà il nuovo ospedale: si tratta di operazioni propedeutiche necessarie per poter aprire concretamente il cantiere, che a questo punto sarà operativo nelle prossime settimane”.