Impiegati, manovali camerieri e autisti

Occasioni dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Info https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 AUTISTA. Azienda di commercio all’ingrosso di generi alimentari e articoli vari ricerca autista consegnatario. Dal magazzino dell’azienda A Spezia dovrà effettuare consegne su navi nei porti di Spezia, Genova, Livorno, Marina di Carrara, Savona, Vado Ligure, carico delle merci da consegnare sul mezzo di trasporto. Si richiede esperienza. Offerta 59425.

2 OPERATORI. Azienda del settore metalmeccanico ricerca 2 operatori macchine ossitaglio per taglio a misura di prodotti siderurgici, con cesoie o pantografi ossiacetilenici. Si richiede esperienza anche minima nelle mansioni. Saranno valutati candidati con esperienza anche non consolidata maturata nella carpenteria o saldatura. Zona Follo. Offerta 59421.

1 IMPIEGATO. Per azienda del settore commercio/alimentare come impiegato amministrativo contabile. Mansioni: -gestione 1° nota, rapporto con banche, gestione pagamenti, fatturazione. Luogo di lavoro: Ceparana. Part-time (4 ore al mattino). Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato in somministrazione. Disponibilità immediata. Offerta 59420.

CAMERIERE. Ristorante in una frazione di Portovenere cerca tirocinante cameriere di sala. Richiesta conoscenza lingua inglese a livello base. Preferibile ma non indispensabile lingue francese e spagnolo livello base. Automuniti/e e disponibilità a prestare attività nei week end e festivi. Si offre tirocinio. Offerta 59372.

1 MANOVALE EDILE. Società di ingegneria/edilizia ricerca manovale edile, ausilio nella realizzazione di lavori edili. Si richiede esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede La Spezia. Offerta 59366