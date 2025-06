Il saluto a Mario Falcone. In pensione il segretario della procura spezzina

La gentilezza e professionalità del dottor Mario Falcone mancheranno ai colleghi e a tutto il personale del Tribunale della Spezia. Uno dei componenti della segreteria del procuratore della Repubblica ha infatti raggiunto il traguardo della pensione e per questo ha voluto salutare con un commosso discorso di ringraziamento per i tanti anni trascorsi in Procura. Per l’occasione è tornato a Spezia a salutarlo anche il procuratore Antonio Patrono da qualche mese trasferito a Genova. Falcone ha voluto al suo fianco i compagni di un viaggio professionale intenso, delicato ma sempre caratterizzato da stima reciproca e tanta fiducia. E la conferma delle qualità di Mario è arrivata dalle belle parole ricevute dal nuovo procuratore Enrica Gabetta, dai sostituti procuratori, dalla presidente del Tribunale Diana Brusacà e dalla presidente della sezione penale Marta Perazzo.

E’ stato un momento molto sentito e emozionante soprattutto quando Mario Falcone ha ripercorso le tappe del suo arrivo in Procura, proveniente da altra mansione che lo ha visto anche rappresentante sindacale del personale della polizia penitenziaria, e dei rapporti instaurati con i colleghi ringraziandoli per la professionalità, disponibilità e collaborazione e a tutto il personale delle cancellerie, uffici gip e gup e ufficio sentenze.

Un applauso sincero e tante strette di mano hanno voluto salutare un dipendente preparato e sempre gentile e cordiale nei rapporti quotidiani che decisamente mancherà a tutti. Mario Falcone adesso si concederà una vacanza insieme ai famigliari negli Stati Uniti.

Massimo Merluzzi