Lutto in tribunale, è morto l’avvocato Simone Falconi

Grosseto, 30 maggio 2025 – Lutto nella comunità grossetana e al tribunale cittadino: all’età di 51 anni si è spento Simone Falconi, 51 anni, avvocato conosciuto e stimato da tutti. Una breve malattia lo ha strappato dall’amore dei suoi cari. Lascia la moglie Sabrina e decine di amici e colleghi con il quale ha condiviso la toga e tante battaglie in tribunale.

L’avvocato Falconi è morto mercoledì al Misericordia dove era stato ricoverato per il peggioramento delle sue condizioni. Simone Falconi era originario di Cana: dopo il diploma all’istituto Leopoldo II di Lorena si era iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dove si era laureato.

Aveva lo studio in via Piave: era specializzato nelle controversie che riguardavano gli incidenti, il recupero crediti e le esecuzioni. Era un avvocato che dava una mano a tutti i colleghi che glielo chiedevano ed era praticamente impossibile trovarlo senza sorriso. Profondo lo sconforto che si respira anche sui social: in queste ore infatti sono stati centinaia i messaggi per salutare l’avvocato Falconi, conosciuto da tutti per le sue doti umani impareggiabili. Pochi mesi fa la scoperta della malattia che in breve lo ha portato alla morte.

I funerali si celebreranno oggi alle 10 nella chiesa di Sterpeto. La famiglia chiede opere di bene, anziché fiori.