Polizia, Pichierri saluta la città. Il vicequestore va in pensione

Il vicequestore Fabio Pichierri lascia il commissariato e va in pensione. Dopo oltre un anno di lavoro caratterizzato da un intenso impegno sul fronte della prevenzione e della repressione dei reati a Montecatini, il dirigente è arrivato alla fine della sua carriera e si è congedato dai suoi collaboratori, dai colleghi e dai vertici della questura. Un poliziotto con un bagaglio di esperienza su strada davvero importante, che ha saputo mantenere grande equilibrio durante l’ondata di reati avvenuta all’inizio dell’anno, risolvendo situazioni difficili La polizia di Stato lo ha salutato con una cerimonia organizzata al commissariato.

Il questore Marco Dalpiaz ha ricordato gli anni trascorsi alla questura di Bologna con il vicequestore Pichierri, dove il funzionario ha sempre gestito i numerosi servizi di ordine pubblico. In particolare, l’autorita provinciale di pubblica sicurezza ha evocato la difficile e complessa gestione dei servizi condotta insieme al funzionario in occasione della rivolta dei detenuti nel carcere di Dozza, risolta con la sola mediazione da parte di Pichierri e senza azioni invasive. Tutto questo nonostante i reclusi avessero completamente distrutto le loro celle e incendiato alcuni mezzi delle forze messi a copertura di alcune porte che stavano per essere sfondate.

Al commissariato della nostra città, Pichierri è divenuto subito il punto di riferimento per il personale, le istituzioni locali e la cittadinanza. Il vicequestore, negli ultimi mesi, ha ricoperto anche il ruolo di dirigente del commissariato di Pescia. Il commissariato di Montecatini, al momento, non ha ancora un dirigente assegnato. La speranza è davvero quella che i commissariati della Valdinievole non rimangano troppo a lungo scoperti e possano ricevere quanto prima una guida.

Da. B.