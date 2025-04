I palazzi liberty con gli occhi di Savani: conferenza in Provincia

Il secondo degli incontri con gli autori – organizzati da Edizioni Giacché, Lions International Valle del Vara, e patrocinati dalla Provincia della Spezia – vedrà come protagonista venerdì, nella sala consiliare della Provincia, lo spezzino Diego Savani. Storico dell’arte e studioso dei palazzi spezzini, Savani terrà una conferenza con proiezione d’immagini sul tema dei Palazzi Liberty spezzini e dei luoghi nascosti più interessanti della città, preceduta da una visita guidata fuori programma, da lui condotta, alle sale di rappresentanza del prefetto, con inizio alle 16. Dopo un’ora inizierà l’incontro nella sala consiliare, con proiezione che accompagnerà i presenti lungo un percorso virtuale tra i palazzi Liberty e gli angoli meno noti della Spezia, alla riscoperta di un’edilizia di pregio, costruita da maestri artigiani, artisti e progettisti di grande talento. Un viaggio in una Spezia che non mancherà di sorprendere, tra aneddoti e curiosità storiche, accompagnata dalla proiezione d’immagini dei particolari e luoghi più interessanti. Ampio spazio sarà dedicato al Palazzo del Governo e alle sue decorazioni interne. Savani, classe ‘88, è laureato in Scienze dei beni culturali all’Università Cattolica di Milano con una tesi sull’artigianato Liberty spezzino e nello stesso ateneo ha conseguito la specializzazione in Economia e gestione dei Beni culturali; da anni lavora nel settore turistico ed è guida turistica, ambientale e accompagnatore turistico. Per le Edizioni Giacché ha pubblicato, tra gli altri, ‘La Spezia, carta turistica. Guida storico-artistica del centro città’, ‘Cinque Terre, Portovenere e Golfo dei Poeti. Cultura, arte, storia...’, ‘Dentro i palazzi spezzini tra Belle époque e Liberty. Artisti, artigiani e architetti all’opera (1890-1923)’ e anche il volume 2 ‘Tra tardo Liberty e Eclettismo. Progettisti, costruttori e artigiani (1923-1933)’. La conferenza sarà introdotta dai saluti di Roberto Loni, presidente Lions Valle del Vara ed Andrea Marrone, giornalista e scrittore. L’ingresso è libero.

m. magi