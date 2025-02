Guide specializzate nei geositi liguri: "Esperienze turistiche sostenibili"

Sta per partire il primo corso formativo per guide ambientali dedicato ai geositi della Liguria, promosso dalla Regione Liguria in collaborazione con il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita (Distav) dell’Università di Genova e il Sistema regionale delle aree protette.

Qual è l’obiettivo? "Valorizzare il nostro patrimonio geologico – dice il vicepresidente Alessandro Piana – significa innanzitutto proteggere un tesoro naturale unico, ma c’è di più".

Vale a dire? "Lo scopo è creare anche nuove opportunità per il turismo sostenibile e per l’economia dell’entroterra. Con questo corso formativo offriamo alle guide ambientali strumenti concreti per approfondire la conoscenza dei geositi e promuovere esperienze turistiche sempre più qualificate e rispettose dell’ambiente".

Come si articolerà questa esperienza? "Il corso, che si svolgerà nei mesi di marzo e aprile 2025, è pensato per fornire competenze teoriche e pratiche utili a sviluppare nuovi percorsi turistici legati al geoturismo e alla valorizzazione delle peculiarità geologiche della Liguria".

Il corso si articolerà in una lezione teorica, prevista per il 12 marzo 2025, e in tre escursioni nei parchi regionali. Per le iscrizioni visitare il sito https://www.eventbrite.it