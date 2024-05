Giro d’Italia, dal Bracco fino al confine toscano. La quinta tappa parla spezzino, la mappa dei divieti in provincia

La Spezia, 7 maggio 2024 – La corsa rosa arriverà nel territorio spezzino scendendo dal Bracco, la prima e unica insidia di una tappa dall’apparente tranquillità. Il percorso che da Genova porta al traguardo di Lucca infatti dovrebbe essere un conto aperto tra gli specialisti velocisti. La quinta tappa della corsa ciclistica più amata dagli italiani si concluderà a Lucca dopo 178 chilometri entrando nella nostra Provincia alle 14.32 circa a Deiva Marina quindi Mattarana, Carrodano, Borghetto Vara, Padivarma, Piano di Madrignano e Ceparana: qui, tra gli eventi più attesi, il traguardo volante istituito sul rettilineo della provinciale di via Genova, nei pressi del Palazzo Giustiniani. Poi sconfinerà brevemente in Toscana transitando da Albiano per poi svoltare nuovamente alla Bettola verso Santo Stefano Magra salutando il nostro territorio dopo il passaggio a Luni intorno alle 16.04. Un momento che come al solito unisce la soddisfazione degli sportivi e appassionati ai disagi per l’inevitabile chiusura del transito per diverse ore. Su tutto il tracciato spezzino sono previste sospensioni anche del servizio pubblico, deviazioni, divieti di sosta e uscite anticipate dalle scuole stabilite da ogni singolo istituto didattico e comunicate alle famiglie.

Dalle 13 la Prefettura della Spezia ha ordinato la chiusura della Ss 62 della Cisa dalle 13 alle 16 per consentire il transito dal territorio comunale quindi Variante a Sarzana ma anche nel centro da via Sobborgo Spina, piazza San Giorgio, via Neri e viale Mazzini, Aurelia, Castelnuovo Magra e Luni. A Dogana intorno alle 14.30 si fermerà la carovana degli sponsor che anticipa i corridori di circa un’ora e mezza. Farà una sosta di almeno una ventina di minuti per intrattenere il pubblico e distribuire gadget prima di ripartire alla volta di Carrara.

"La sosta della Carovana del Giro all’interno del nostro Comune – spiegano il sindaco Alessandro Silvestri e l’assessore Massimo Marcesini – è sicuramente una grande soddisfazione per un territorio ricco di storia anche per quanto riguarda il ciclismo. Qui infatti è nato il Giro della Lunigiana che nella sua storia è stato fucina e palestra di semplici appassionati e grandi campioni". Il Comune di Castelnuovo Magra ha avvisato che il tratto di Aurelia interessato al passaggio della corsa sarà chiuso dalle 13.30 e in questa fascia oraria sarà pertanto utilizzabile soltanto la viabilità delle strade comunali interne. Imponente il servizio di controllo ma sarà soprattutto necessaria la massima attenzione e rispetto delle indicazioni fornite al passaggio delle tante staffette di controllo.

