Toti, faccia a faccia con la giunta. Oggi l’incontro con gli alleati

Ameglia (La Spezia), 24 giugno 2024 – Il primo incontro con la giunta è fissato stamani nell’abitazione di Giovanni Toti a Ameglia. Per il presidente di Regione Liguria, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio, si tratta della prima occasione per salutare i colleghi oltre che affrontare l’agenda e le linee del lavoro con gli assessori. Il gip del Tribunale di Genova, Paola Faggioni, ha autorizzato il summit richiesto da Toti e presentato dall’avvocato Stefano Savi consentendo una serie di appuntamenti con gli amministratori liguri ai quali ne seguiranno altri, probabilmente tra venerdì e lunedì prossimo, con gli esponenti nazionali della coalizione di centrodestra. Il primo passaggio dunque è quello di stamattina nell’abitazione amegliese, dove il presidente è ai domiciliari dallo scorso 7 maggio nell’ambito dell’inchiesta per corruzione.

Toti ha usufruito di un permesso soltanto domenica 9 giugno per esercitare il diritto di voto alle elezioni europee. Nell’occasione il governatore si è recato al seggio della scuola "Don Lorenzo Celsi" del Cafaggio accompagnato dagli uomini della guardia di finanza e dei carabinieri. Nell’appuntamento di questa mattina, che dovrebbe iniziare intorno alle 10, verranno esaminate diverse questioni amministrative insieme al vice presidente a interim Alessandro Piana e gli assessore Giacomo Raul Giampedrone e Marco Scajola. Una tavola rotonda che avrà la durata di almeno tre ore. Proprio per non arrecare disagio ai residenti della piccola via di fronte all’abitazione di Toti gli organizzatori del summit alla presenza del legale Stefano Savi incontreranno i giornalisti in un’altra località poco distante da Ameglia per poter spiegare l’andamento del colloquio.

"Siamo felici – hanno spiegato i partecipanti – intanto dal punto di vista umano di rivedere Giovanni Toti e poi per fare il punto sulle linee politiche necessarie per portare avanti il nostro lavoro in Regione. Nonostante il momento senza dubbio delicato abbiamo dimostrato come giunta e maggioranza una grande unità e volontà di proseguire i progetti e il lavoro impostanto insieme al presidente dall’inizio della legislatura iniziata nel maggio 2015".