Toti-gate, ok ai summit politici. Ma gli incontri saranno solo tre e non dureranno più di tre ore

Genova, 22 giugno 2024 – Il gip del tribunale di Genova Paola Faggioni, incassato il parere positivo espresso sul tema dalla Procura, ha autorizzato ieri il governatore della Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che ha scattato il terremoto politico-giudiziario abbattutosi come un fulmine a ciel sereno sulla giunta regionale, ad avere alcuni incontri con esponenti politici nazionali e della propria maggioranza. L’istanza era stata presentata due giorni fa dal legale di Toti, Stefano Savi.

Disco verde, dunque, all’esercizio di una libertà garantita dalla Costituzione, sia pure previa fissazione di alcuni importanti paletto: gli incontri autorizzati dal giudice non potranno infatti durare più di tre ore e dovrebbero essere tre in tutto, in base alle ’macro categorie’ di politici indicate dal presidente: componenti della giunta, segretari dei partiti di maggioranza in consiglio regionale, vertici nazionali di Noi moderati. Parliamo, dunque, di Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione, Giacomo Giampedrone, assessore all’Ambiente, Marco Scajola, assessore all’Urbanistica, Edoardo Rixi, viceministro e coordinatore regionale della Lega, Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia, Matteo Rosso, deputato e coordinatore ligure di Fdi, Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, rispettivamente leader e deputato di Noi Moderati.

I colloqui dovranno essere in presenza, nei locali dell’abitazione di Cafaggio all’interno della quale Toti sta scontando i domiciliari. Fuori dalla villa di Ameglia, ci sarà la guardia di finanza a controllare. Non potrà partecipare la ex portavoce, e oggi in forza allo staff della Regione, Jessica Nicolini. Era stato chiesto il permesso anche per la giornalista ma la Procura aveva già dato parere contrario. Gli incontri inizieranno a partire dalla settimana prossima, anche se non è ancora stato fissato un calendario preciso. "Siamo contenti, dal punto di vista umano, di poter fare visita al presidente.

Sarà, inoltre, un’importante occasione per fare il punto sulle linee politiche utili a portare avanti il nostro lavoro in Regione, dove, nonostante il periodo sicuramente complicato, tutta la giunta e la maggioranza sono unite e hanno come unico obiettivo quello di far proseguire con grande impegno i progetti e il programma iniziati con il presidente nove anni fa", questo il commento a caldo di Piana, Giampedrone e Scajola.

Roberta Della Maggesa