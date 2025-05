Successo per 'Gioca con la Mamma' fra laboratori e attività ludiche per tutti

La Spezia, 12 maggio 2025 – Grande successo per la seconda edizione di 'Gioca con la Mamma' svoltasi lo scorso fine settimana in piazza Europa, regalando due giorni intensi di giochi storici in chiave moderna e laboratori creativi. L'evento si è affermato come un appuntamento importante nel calendario degli eventi della città, capace di unire divertimento e valori educativi in un contesto di festa e condivisione.

“La seconda edizione di 'Gioca con la mamma' – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – ha regalato due giornate di divertimento a bambini e famiglie, con giochi e attività ludiche da vivere insieme in un clima sereno, per celebrare l’insostituibile figura materna. L’evento nasce proprio in occasione della Festa della Mamma, che l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare offrendo un momento di condivisione e partecipazione per tutte le famiglie. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e a chi ha contribuito all’organizzazione della manifestazione”.

“Una magnifica piazza dove nessuno è stato lasciato indietro e dove abbiamo celebrato l'importanza della famiglia e della figura della mamma – dichiara l'assessore Daniela Carli – . Grazie a tutte le associazioni, alla scrittrice Laura Delpino che ha collaborato con i laboratori e ai cittadini”.

Durante l'intero weekend, famiglie e bambini hanno avuto l'opportunità di celebrare insieme la Festa della Mamma, vivendo momenti di creatività, inclusione e comunità. La straordinaria partecipazione ha confermato il successo dell'iniziativa.

La manifestazione si è svolta su due giorni, durante i quali sono stati organizzati ben 18 ore di laboratori. Oltre 1000 bambini hanno partecipato attivamente, divertendosi con i 50 giochi disponibili e prendendo parte ai 15 laboratori creativi. L'evento ha visto la collaborazione di 9 associazioni locali, tra cui Tandem, Nasi Uniti, Lions International Vara Sud, Kiwanis La Spezia e Lunigiana Storica, Federcasalinghe - Obiettivo Famiglia, Obiettivo Spezia, Prospezia CiassaBrin, Pallavolo Don Bosco, e la scrittrice Laura Delpino.

L'evento ha rappresentato un'occasione per le famiglie di trascorrere del tempo insieme, divertendosi e imparando attraverso attività ludiche e creative. La partecipazione attiva delle associazioni locali ha arricchito ulteriormente l'esperienza, offrendo una varietà di giochi e laboratori che hanno stimolato la fantasia e la collaborazione tra i partecipanti.