Ruba una bici, 34enne subito bloccato dai carabinieri: 6 mesi di reclusione

Monterosso, 6 maggio 2025 – Non è riuscito il furto di una bicicletta parcheggiata nelle vie del centro di Monterosso, da parte di un 34enne di origini marocchine nel pomeriggio dello scorso sabato, pur approfittando del gran movimento di turisti presenti.

L'uomo, infatti, è stato sorpreso e subito bloccato dai carabinieri della locale Stazione non appena salito a bordo del velocipede e, dai primi accertamenti effettuati dai militari, si era già reso responsabile di un primo tentativo di furto di un'altra bicicletta, non riuscito per l’immediato intervento del legittimo proprietario.

Per questo motivo lo straniero è stato dichiarato in stato di arresto dai militari e nella mattinata di ieri è comparso in Tribunale, nelle aule alla Spezia, per l’udienza con rito direttissimo che si è conclusa con la convalida dell’arresto ed una pena, patteggiata, di 6 mesi di reclusione.