Frana sulla strada per Corniglia, il paese delle Cinque Terre è isolato

La Spezia, 4 marzo 2024 – Ancora problemi sulla rete stradale spezzina dopo che in queste ultime ore, a seguito delle pessime condizioni meteo del fine settimana, si sono segnalate nuove problematiche dovute ad alcuni movimenti franosi.

La situazione in corso ha richiesto la chiusura della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale SP30 che raggiunge il borgo di Corniglia.

A creare una condizione di pericolo che ha reso necessario imporre il divieto di circolazione, è un vasto movimento franoso di scarpata che solo in parte è arrivato al tracciato stradale. I tecnici dell’ente hanno già attivato tutte le procedure necessarie per dare il via ad un’operazione di messa in sicurezza del sito. L'area sopra al tratto stradale segnato dalla frana subirà un esteso intervento di alleggerimento e di disgaggio, ovvero sarà rimosso tutti il materiale franato o instabile lungo il versante, in modo da consentire il transito di persone e veicoli in sicurezza lungo quest'arteria strategica. I tecnici hanno stimato la necessità di cinque giorni, anche in funzione delle condizioni meteo, per la riapertura della strada. Gli uffici tecnici sono in costante contatto con il Comune di Vernazza e con gli uffici della Protezione civile regionale.

Una seconda frana è presente lungo la SP43 di Levanto: in questo caso si tratta di un movimento di terra che ha interessato una corsia. La strada, dopo l’intervento dei tecnici della Provincia, è stata riaperta, anche se la tratta interessata è stata limitata con l’attivazione di un senso unico alternato regolamentato da un impianto semaforico.

Una terza frana si è evidenziata lungo la SP38 di Monterosso, in questo caso l’intervento si è risolto con la messa in sicurezza del sito ed il restringimento della carreggiata.

“La situazione lungo le nostre strade provinciali presenta alcune criticità evidenti – spiega il presidente Pierluigi Peracchini – . Abbiamo attivato tutte le risorse possibili per fare fronte ad almeno sei situazioni emergenziali: dalle tre frane nell’area costiera, all’intervento in corso a Madrignano nel Comune di Calice al Cornoviglio, sino alla Val di Vara dove sono sotto costante monitoraggio alcune strade, iniziando dalla SP 34. La situazione di Corniglia è oggettivamente la più grave, questo perché c’è una frazione isolata (si può raggiungere solo in treno, ndr). Ci siamo subito attivati con il nostro personale, in coordinamento con il Comune, e nelle prossime ore inizieremo tutto il procedimento per eliminare la massa rocciosa che grava sul tracciato. Ci sono, comunque, dei tempi tecnici necessari per un simile intervento, ma siamo già all’opera sul sito per riaprire il percorso il prima possibile ed in sicurezza”.

“Il nostro territorio evidenzia delle fragilità che conosciamo da tempo, specialmente lungo gli oltre 550 chilometri di strade di nostra competenza. La Provincia, nella condizione in cui questi enti sono stati posti dalla riforma del 2014, non ha risorse proprie, in fondi e personale, per portare avanti un necessario piano di manutenzione. Oggi siamo a Corniglia a lavorare per garantire la riapertura della strada, così come a Madrignano, ed andremo avanti sino alla risoluzione di questa emergenza”.

Contemporaneamente a queste le attività più complesse gli interventi del personale tecnico della Provincia hanno riguardato la messa in sicurezza delle strade segnate da caduta di sassi e terra, il taglio di rami e alberi caduti, la sistemazione di cunette e la messa in sicurezza di situazioni minori in cui si sono presentate buche o lesioni considerevoli dell’asfalto. Una trentina gli interventi negli ultimi giorni specialmente nelle strade dell’entroterra.

Il personale ha poi mantenuto costante attività di controllo e di presidio, vigilando direttamente sulla condizione dei ponti e di alcune aree già segnate da frane e smottamenti.

Nelle prossime ore il presidio e le attività di vigilanza da parte del personale tecnico della Provincia della Spezia proseguiranno sino alla normalizzazione della situazione generale.