‘Buona libertà’ degli Evasi

Una commedia in chiave neorealistica per il nuovo spettacolo della Compagnia degli Evasi, programmato nella nostra città. Nell’auditorium del Dialma Ruggiero di Fossitermi, venerdì e in replica sabato, sempre con inizio a partire dalle 21, la nota compagnia della Val di Magra porterà in scena, in prima nazionale, il nuovo spettacolo ‘Buona libertà’, 55esima produzione ‘evasa’, che segna anche il debutto alla regia per Anna Maria Vaccaro, storica attrice gruppo. Tra l’altro Vaccaro è pure autrice del testo teatrale, parzialmente e liberamente tratto da un libro di Isa Mari del 1953, intitolato ‘Roma, via delle Mantellate’, ripubblicato 70 anni più tardi con il titolo ‘Nella città, l’inferno’, e dal quale, nel 1958, con la regia di Renato Castellani, fu tratto il toccante film con Anna Magnani e Giulietta Masina.

"Ho voluto affrontare la tematica del carcere, della condizione della donna – spiega Anna Maria – , vista come in una reclusione, fatta di pregiudizi, abitudini, privazioni e solitudine, dove si viene relegate dalla società stessa, la coesistenza può contenere la speranza di una ‘liberazione’ tramite il sostegno e la comprensione di altre donne, costrette alla convivenza in questo carcere che, spesso, può essere la vita. Perché nel carcere c’è chi arriva e chi se ne va, ma c’è anche chi torna, chi spera e chi sogna e, quando le luci si spengono e la quiete tutto avvolge, si può credere ed immaginare che di nuovo, forse, si guadagnerà la libertà". Questa pièce racconta, in circa un’ora e trenta, la storia di nove donne, interpretate dalle brave attrici Deborah Grassi (Olga), Sara Ferrari (Gabri), Mafalda Garozzo (Paola), Francesca Bernardi (Lilly), Francesca Lopresti (Odette), Rosa Anna Ianni (la guardia), Fiorella Cavallini (Suor Anna), Emma Rescio (Lisa) e Lucia Carrieri (Giulia). Le luci e le scenografie sono di Luigi ‘Gino’ Spisto, mentre sono state scelte musiche di Gabriella Ferri (il fotografo di scena è Foto Stefano Rossi ‘Zack’). Per acquistare i biglietti – al costo di 13 euro l’intero, poi 10 euro l’under 18 e l’over 65 – è possibile contattare il numero di telefono 335 8254436 (anche via WhatsApp), al quale si possono effettuare le prenotazioni o chiedere ulteriori informazioni.

Marco Magi