Frana alle Cinque Terre, oltre 100 persone isolate a Corniglia

Cinque Terre (La Spezia), 4 marzo 2024 – La terra è ancora in movimento e per questo servirà qualche giorno per intervenire. Ci sono 130 persone, pari a tutti i residenti di Corniglia, isolati alle Cinque Terre per una frana avvenuta questa mattina come effetto del maltempo che ha colpito la Liguria nelle scorse ore.

“Abbiamo fatto transennare, ma occorrerà qualche giorno per poter intervenire - risponde il sindaco di Vernazza Francesco Villa -. Abbiamo chiesto supporto alla protezione civile regionale per presidiare la strada, di modo che non ci sia il rischio che persone attraversino a piedi. Abbiamo inoltre chiesto un presidio fisso del 118, con un medico per le emergenze”. Attualmente si arriva nel borgo solo via treno o via mare.

A Corniglia sono presenti anche turisti, "anche con vetture che però non potranno al momento portare via. La stagione turistica è ormai avviata e questo rende ancora più complicate le cose”, ha aggiunto Villa. Chiusa anche la Sp 43 tra Levanto e Monterosso per uno smottamento, su cui è in corso l'intervento della Provincia della Spezia. Frane anche nell'entroterra spezzino.