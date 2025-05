“Rassegna d’organo“ a Fezzano. Il concerto con musiche di Bach

Con il pluripremiato Alessio Corti, in scena con il suo Bach, cala venerdì il sipario fezzanese della ’33ª Rassegna Internazionale d’Organo Città della Spezia’ che proseguirà con le altre tappe alla Spezia, fino a venerdì 6 giugno. Seconda serata, quindi, nella chiesa di San Giovanni Battista a Fezzano (dopo il successo di ‘J.S. Bach e il suo tempo’ con musiche di Bach, Bruhns, Böhm e Buxtehude, con protagonista Daniel Zaretsky) per il progetto promosso dall’associazione musicale César Franck per la valorizzazione della musica e degli antichi organi del territorio.

In scena, per l’occasione, sempre a partire dalle 18.45, il musicista Alessio Corti, con un concerto dedicato a Bach, interpretazione delle più celebri opere del maestro. Corti, diplomato in pianoforte organo e clavicembalo con Romanini, Corti e Alvini, si è formato poi in organo e improvvisazione con il Maestro Lionel Rogg al Conservatorio Superiore di Ginevra ottenendo un ‘Premier Prix de Virtuosité avec distinction’ ed un ‘Prix Spécial Otto Barblan’. In seguito ha vinto molti premi prestigiosi come il "Premio Froberger" per la musica antica (Kaltern Südtyrol); il 1° Premio al Concorso internazionale di Carouge (Svizzera); il 1° Premio assoluto al Ciem di Ginevra (primo organista italiano a riceverlo). Dal 1983 organista della chiesa di Santa Maria Segreta a Milano, dal 1991 al 2016 è stato inoltre, sempre nel capoluogo lombardo, organista titolare della chiesa cristiana protestante di Milano. Interprete versatile di un vasto repertorio, viene invitato a suonare nei più importanti festival ed eventi d’organo e ha inciso numerose opere tra cui l’Opera per Organo di Bach in 17 cd per la Antes-Concerto; i cd monografici dedicati a musiche natalizie e di Mozart e Mendelssohn, registrazioni su diversi organi storici in Italia e all’estero, un dvd dedicato alle Sei Triosonate di Bach registrato allo storico organo della Turingia di Suhl e il cd ‘L’Organo della Basilica di San Babila a Milano’ e ‘Organ Music at Holy Apostles’ registrato all’organo Fischer&Krämer della Basilica dei santissimi Apostoli di Colonia.

Ha collaborato al progetto dell’organo Oberlinger dell’Aula Magna della Cattolica di Milano e del nuovo organo Zanin della Basilica di San Babila a Milano, ha fatto parte e fa parte di giurie all’interno dei più importanti concorsi europei d’ambito. Già titolare della Cattedra d’Organo e Composizione organistica nei Conservatori di Udine e Verona, dal 2001 è succeduto al maestro Lionel Rogg come professore d’organo e improvvisazione al Conservatorio di Ginevra. L’evento è a ingresso libero, poi i concerti proseguiranno dal 22 maggio alla Spezia. Per informazioni contattare [email protected].

Marco Magi