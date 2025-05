Baristi, camerieri e receptionist

Le proposte di lavoro dagli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info https://formazionelavoro.regione.liguria.it

3 BARISTI. Azienda privata ricerca per alcune realtà ricettive, baristi per la gestione della servizio caffetteria e camerieri/e di sala con esperienza da inserire in organico per l’estate. L’orario di lavoro è 8-22 su turni, tempo determinato. Sede Deiva Marina.

Offerta 59339

1 RECEPTIONIST. Prestigiosa struttura alberghiera a Spezia cerca addetto a reception. Orario di lavoro: full time su turni. Richieste esperienza, disponibilità a lavorare su turni serali e notturni. Ottima conoscenza italiano e inglese. Buone competenze informatiche. Offerta 59332

1 MECCANICO. Addetto alla linea revisione mezzi, mansioni varie in officina meccanica diploma di scuola media superiore (5 anni) orario 8-12 e 14.30-18.30. Se non in possesso dell’abilitazione per poter revisionare le auto, sarà formato con corso specifico. Sede Arcola. Tempo indeterminato full time. Offerta 59319

1 CAMERIERE. Pizzeria focacceria in Lerici ricerca cameriere che prepari la sala, prenda le ordinazioni, serva ai tavoli, pulisca i locali. Preferibile ma non indispensabile esperienza nelle mansioni. Conoscenza di base della lingua inglese. Tempo determinato di 6 mesi. Lunedì riposo. Orario 18-24, sabato e domenica anche turno diurno fascia oraria 11-16. Offerta 59313

1 TECNICO DI LABORATORIO. Il candidato effettuerà periodiche visite presso i clienti per supporto tecnico e consulenza. Richiesta esperienza nel settore chimico, titolo di studio specifico, come perito chimico o industriale. Si richiedono competenze di Excel. La risorsa deve essere disponibile alle trasferte. Sede azienda: Arcola. Offerta 59295