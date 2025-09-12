Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
LaSpezia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ospedaliGite paesiRapina supermercatoTentata violenza sessualeFunghi porciniSequestro di auto
Acquista il giornale
CronacaDiffonde foto intime fatte con la ex, indagato Paolo Pazzaglia
12 set 2025
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. Diffonde foto intime fatte con la ex, indagato Paolo Pazzaglia

Diffonde foto intime fatte con la ex, indagato Paolo Pazzaglia

Alcuni giorni fa aveva denunciato un furto di immagini dal telefono

Diffonde foto intime fatte con la ex, indagato Paolo Pazzaglia
Per approfondire:

La Spezia, 13 settembre 2025 – Qualche settimana fa è stato protagonista di un presunto furto di immagini hard finite in rete. Adesso il conosciuto spezzino Paolo Pazzaglia, politico e nuovamente aspirante alla corsa a sindaco di Spezia alle amministrative del 2027 dopo le esperienze non fortunate del passato, è finito al centro dell’indagine della Procura della Spezia.

Approfondisci:

Chiusa la piattaforma sessista. Perquisita la casa del gestore

Chiusa la piattaforma sessista. Perquisita la casa del gestore

E’ infatti indagato per atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video espliciti e diffamazione aggravata. Pazzaglia è stato denunciato da una donna che ha raccontato di essere stata minacciata e diffamata anche attraverso i social. Una accusa sostenuta dal sostituto procuratore Monica Burani che ha condotto le indagini. Inoltre avrebbe inviato fotografie della donna, in pose particolari e senza veli, addirittura al padre di lei oltre a pubblicarle in un profilo social aperto a tutti quindi diffamando la donna che si è affidata alla difesa dell’avvocato Cesare Bruzzi Alieti del foro spezzino.

m.m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata