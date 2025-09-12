Diffonde foto intime fatte con la ex, indagato Paolo Pazzaglia

La Spezia, 13 settembre 2025 – Qualche settimana fa è stato protagonista di un presunto furto di immagini hard finite in rete. Adesso il conosciuto spezzino Paolo Pazzaglia, politico e nuovamente aspirante alla corsa a sindaco di Spezia alle amministrative del 2027 dopo le esperienze non fortunate del passato, è finito al centro dell’indagine della Procura della Spezia.

E’ infatti indagato per atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video espliciti e diffamazione aggravata. Pazzaglia è stato denunciato da una donna che ha raccontato di essere stata minacciata e diffamata anche attraverso i social. Una accusa sostenuta dal sostituto procuratore Monica Burani che ha condotto le indagini. Inoltre avrebbe inviato fotografie della donna, in pose particolari e senza veli, addirittura al padre di lei oltre a pubblicarle in un profilo social aperto a tutti quindi diffamando la donna che si è affidata alla difesa dell’avvocato Cesare Bruzzi Alieti del foro spezzino.

m.m.