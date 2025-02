Ecco il presepe più bello. La parrocchia San Lorenzo è la prima classificata

Più di ottanta concorrenti in gara (82 per l’esattezza) all’edizione 2024 del concorso diocesano “Fotografa il tuo presepe”. Alla fine a spuntarla è stata la natività presentata dalla parrocchia di San Lorenzo a Porto Venere, guidata da don Maurizio Comparoni, premiata nel corso della cerimonia organizzata alla Spezia nella sala multimediale di Tele Liguria Sud. Vittoria sancita dalla giuria con questa motivazione: "Il presepe è stato costruito ambientandolo nell’anno giubilare: la Natività è posta al centro della grande porta del Giubileo, realizzata con grande cura, come a ricordarci che è proprio per il sì di Maria al progetto di Dio che ci sono state aperte le porte della salvezza. Quel Bambino che è nato per noi ci invita a varcare la soglia di quella porta e a farci pellegrini di speranza". Il Giubileo è stato uno dei grandi temi ai quali si sono ispirati gli artefici dei presepi partecipanti al concorso. E proprio al Giubileo è legata la composizione vincitrice del primo premio assoluto della parrocchia di San Lorenzo. Presenti alla premiazione il vescovo Luigi Ernesto Palletti, il direttore dell’ufficio diocesano Beni culturali e arte sacra monsignor Paolo Cabano e i responsabili della società “Dante Alighieri”, sezione spezzina, che da sempre collabora all’iniziativa.

La suddivisione in categorie ha premiato le famiglie, 30 in tutto, pari a più di un terzo del totale. Al secondo posto, con 19 presepi, scuole, terze le parrocchie, con 17 partecipazioni, quarti enti ed associazioni con 16. Per la categoria famiglie, il primo premio va a Raffaella Bartolini, il secondo alla famiglia Cozzani-Lacagnina e il terzo a Valerio Ciriello, tutti di Spezia.

Un premio speciale è stato assegnato a Brunella Dell’Amico, di Ponzano Madonnetta, già più volte vincitrice di premi negli anni passati. Per la categorie scuole, il primo premio è andato alla scuola dell’infanzia “Don Minzoni” di Spezia, il secondo alla scuola primaria di Monterosso e il terzo alla scuola primaria “Giuseppe Garibaldi”, Isa 4 di Spezia. A questi si aggiunge la speciale classifica della “coppa Dante Alighieri”, messa in palio dall’associazione omonima: l’ha vinta la scuola primaria Isa 8 del Favaro, alla Spezia, seguita nelle valutazioni della giuria dalla scuola primaria “Enrico Fermi” di Riccò del Golfo e dalla scuola primaria cattolica “Maria Immacolata” di Sarzana. Per quanto riguarda le parrocchie a quella di Porto Venere il primo premio assoluto; premiate nell’ordine, quella del santuario mariano di Roverano, in Val di Vara, San Michele Arcangelo a Trebiano (Arcola) e San Pietro Apostolo a Pieve di Zignago. Infine, enti e associazioni: primo premio al “Cantiere della memoria” delle Grazie, secondo premio al circolo Anspi di Casa Massà (Spezia), e terzo premio al centro anziani “Padre Semeria” di Monterosso al mare.