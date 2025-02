Divertimento e svago. Batiston e la moglie Maià per il ‘Carlevà dea Spèza’

Il ‘Carlevà dea Spèza’ ha due maschere simbolo, il Batiston, con accanto a lui la figura di Maià, sua moglie, figlia di Re Carnevale, diventata anch’essa emblema della festa spezzina. Il Carnevale Spezzino torna in città domenica, a partire dalle 10 promettendo una giornata ricca di divertimento e intrattenimento per i bambini e le loro famiglie. "Un’occasione di spensieratezza e svago per grandi e piccini – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – una tradizione centenaria irrinunciabile per la nostra città che guarda al futuro senza mai dimenticare le proprie tradizioni, le manifestazioni storiche e le proprie radici più autentiche".

Si inizia, in contemporanea, in piazza Brin e piazza Europa dove per i più piccoli sono stati organizzati momenti di intrattenimento e giochi. Dalle 9.30 alle 12, nelle due piazze cittadine, i bambini potranno iscriversi al tradizionale concorso della Mascherina più Bella la cui premiazione si terrà alle 16 in piazza Europa, mentre dalle 14 le vie cittadine saranno invase da una grande sfilata aperta a tutti, con partenza da piazza Brin e arrivo a piazza Europa.

Il corteo sfilerà per tutta la città e sarà composto da carri e maschere provenienti da ogni quartiere cittadino, dalle varie comunità che vivono in città e soprattutto dai bambini delle scuole dell’infanzia e della ludoteca civica. La tradizionale sfilata coinvolgerà tutte le realtà cittadine, un carnevale di tradizione e innovazione che rappresenta a pieno la capacità della La Spezia di evolversi e rimanere al passo con il tempo.

Il carnevale spezzino è nato nel 1869 e ha origini più antiche di quello di Viareggio la cui nascita risale al 1873. Tra l’altro la figura di Batiston compare per la prima volta proprio nel 1869 in una canzonetta e in alcuni cartelli dell’epoca (dove il suo nome viene riportato quale ‘Battiston’). I caratteri tipici di Batiston si sposano perfettamente con gli adagi popolari che descrivono gli spezzini e gli abitanti del levante ligure in genere: Batiston è infatti un figura paesana, tipico spezzino, vigoroso, intelligente e pungente, che dice "pane al pane e vino al vino" e viene detto anche "Batiston er mugnon, er vogia de fae gnente" ossia "Battistone il lamentoso, lo scansafatiche".

L’edizione 2025 del Carnevale Spezzino è un’organizzazione interassessorile, in collaborazione con le associazioni: ProSpezia Ciassa Brin, ProSpezia Associazione Dominicana La Spezia, Colombia Viva Federazione La Spezia, i Ragazzi di Piazza Brin, Nasi Uniti, Associazione Tandem, Filarmonica Giacomo Puccini, My Way Dance Academy, Royal Dance Liguria, Passione Maggiolino, Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia, Per il Mare.

Marco Magi