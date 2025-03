Dal bullismo alla consapevolezza. Marco, Ginevra e il coraggio del no

Quella di Marco e Ginevra è una storia fatta di amore, di speranza e di reiterato perdono. È una storia i cui contorni hanno le sfumature bluastre dei lividi che Ginevra tenta di nascondere a tutti: al piccolo Simone, suo figlio, e soprattutto a se stessa. Intessuta di bugie e affastellata di botte, quella di Marco e Ginevra è una storia vera, ma sapientemente modellata e uscita dalla penna di Beatrice Daneri, giovane scrittrice spezzina già autrice di ’Le confessioni di Argo’ e ’Le confessioni di Argo 2.0’ – due libri incentrati su Argo, il suo tenace border collie blue merle – e di una favola per bambini nella quale invece Daneri spinge alla riflessione anche i più piccoli circa il delicato tema del bullismo. Uscito su Amazon il 20 febbraio, ma da sabato 15 marzo acquistabile anche presso il bar Lory in via Buonviaggio 56, la tabaccheria-edicola Russo in via Genova 108 e l’Ortopedia Michelotti in via Roma 110; ’Un no, che può diventare un arcobale-no’ è l’ultima fatica letteraria di Beatrice Daneri. Centoventi pagine in cui si esplorano vicende e meccanismi del rapporto di coppia tra due giovani ragazzi che diventano adulti, per arrivare a raccontare la storia di un amore vero e autentico: quello per se stessi. "Ho deciso di scrivere questo libro – spiega Daneri – perché il 2025 è l’anno dedicato alla figura della donna, tuttavia, anche in questa vicenda Argo risulterà essere un elemento determinante". L’ormai celebre border collie blue merle compare qui come fedele amico e compagno di giochi del piccolo Simone, figlio di Marco e Ginevra. "In questo libro – precisa Beatrice – Argo non è più l’elemento che spinge al perdono, ma diventa personaggio che, al contrario, determina distacco e rottura". Una storia dalle tinte apparentemente fosche, che ha però un messaggio di speranza. ’Un no, che può diventare un arcobale-no’ sarà presentato per la prima volta venerdì 14 marzo alle 17.30 nella sala consigliare della provincia della Spezia , dove la consigliera provinciale alle pari opportunità Gabriella Crovara dialogherà con l’autrice. L’incontro vedrà anche la partecipazione di Daniela Nardi, della segreteria pensionati Fnp Cisl, e dei due giovani cantanti Thea Cozzani e Vicky D’Agostino.

Alma Martina Poggi