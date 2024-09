Volontario morto nell’incidente, la Croce Rossa lancia raccolta fondi per rimpatriare la salma di Fily

La Spezia, 4 settembre 2024 – La Croce Rossa della Spezia ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese del rimpatrio in Mali della salma di Fily Keita, il giovane volontario di 25 anni scomparso giovedì scorso in un incidente stradale sulla A12. Sarà infatti l'associazione di cui Fily era volontario da quattro anni a occuparsi dell'organizzazione del viaggio di rimpatrio della sua salma, che verrà riportata alla famiglia e alla moglie nel suo Paese di origine.

Alla raccolta fondi possono contribuire tutti i cittadini facendo una donazione sul conto corrente della Croce Rossa: Iban IT02Y0623010727000040586919 (Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia), specificando nella causale “Raccolta fondi per Fily”. La somma raccolta permetterà di organizzare il volo di rimpatrio della salma, mentre eventuali fondi aggiuntivi verranno donati alla famiglia di Fily.

“Non abbiamo ancora superato lo shock per la perdita del nostro Fily – commenta il commissario della Croce rossa della Spezia, Gianni Garetto – Ma abbiamo deciso di attivarci subito per fare in modo che la sua salma torni alla famiglia in Mali. Ogni contributo sarà utile e ringraziamo fin d'ora chi vorrà sostenerci. Tutti noi conserviamo un bellissimo ricordo di Fily e facciamo ancora fatica a realizzare quello che è successo, ma siamo sicuri che tutto l'affetto e la vicinanza che abbiamo ricevuto in questi giorni possano arrivare fino alla sua famiglia in Mali”.