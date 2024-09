Dal mondo dello sport raccolta di fondi per aiutare la famiglia di Fily

Una raccolta di fondi per aiutare la famiglia di Fily Keita. L’iniziativa è stata lanciata dalla società Spezia Calcio Popolare, compagine calcistica che milita in seconda categoria nella quale giocava il giovane del mali tragicamente scomparso all’età di 26 anni nell’incidente stradale avvenuto la scorsa settimana in autostrada a Sestri Levante. Il ragazzo, da quattro anni in Italia, stava svolgendo delle consegne sul furgone quando si è schiantato contro un cantiere. Fily ha lasciato la giovane moglie in attesa del primogenito. Gli ex compagni di squadra hanno avviato la raccolta fondi per sostenere la donna e il bambino che nascerà tra qualche mese. Si potrà donare attraverso la piattaforma Gofund.me.

Inoltre nelle partite casalinghe della prossima stagione che inizierà a ottobre lo Spezia Calcio Popolare donerà tutto l’incasso recuperato a fine primo tempo. Somma che nelle passate stagioni veniva utilizzata per pagare l’affitto del campo da gioco.