Genova, 18 gennaio 2022 - Sono 8.482 i nuovi casi di positività al coronavirus in Liguria, a fronte di 6.530 tamponi molecolari e 36.870 antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Un balzo importante rispetto al giorno prima, quando i casi erano stati 2496 ma con un numero nettamente inferiore di tamponi, come accade il lunedì a causa del minor numero di tamponi che vengono processati la domenica. Su base settimanale si assiste comunque a un calo. Martedì 11 gennaio la Liguria aveva raggiunto il picco assoluto dei casi da inizio pandemia con 9267 contagi.

Sul fronte ricoveri, negli ospedali liguri ci sono 768 pazienti covid, 2 in più di ieri. Dunque torna alto il numero dei contagi, che si è mantenuto sostenuto in Liguria in queste settimane, ma le ospedalizzazioni di fatto non aumentano e restano stabili. Dei 768 pazienti ricoverati, 42 sono in terapia intensiva: 31 di loro non sono vaccinati.

Per quanto riguarda la mappa del contagio, sono 1076 i casi a Imperia, 1342 i casi a Savona, 4916 a Genova e 1102 alla Spezia.

Il report registra anche 20 nuovi decessi avvenuti tra il 14 gennaio e ieri: le vittime del virus, da inizio emergenza, salgono dunque a 4.749.