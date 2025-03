Corsi di formazione doganale. Laghezza lancia l’Academy

Laghezza lancia la sua Academy. La società doganale lancia il brand che sintetizza l’offerta formativa proposta dall’azienda ad imprese di settore e professionisti che desiderano acquisire competenze specifiche in ambito doganale: nel corso degli anni infatti l’azienda ha affiancato alla storica attività di operatività doganale, i servizi di consulenza, con un dipartimento interno all’azienda, e la formazione. Il brand ‘Laghezza Academy’ raccoglie tutte le attività di formazione poste in essere in questi anni, a cominciare dai corsi studiati ad hoc per le aziende, quelli con focus su argomenti doganali più specifici e le due edizioni del corso Aeo, e i progetti formativi rivolti a profili più giovani, in collaborazione con la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica. "Da alcuni anni abbiamo deciso di trasmettere il nostro know how e la nostra esperienza doganale. In primis alla nostra clientela, e anche a tutti coloro che vogliono avvicinarsi ed approfondire il mondo doganale – afferma il presidente Alessandro Laghezza –. Abbiamo l’ambizione di essere il punto di riferimento italiano per la formazione doganale".