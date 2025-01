Le Case di comunità al traguardo. Fissate le date della conclusione. Modifiche in corso a Ceparana

La Spezia, 22 gennaio 2025 – Sono stati fissati i traguardi di conclusione dei lavori delle case di Comunità previste da Asl 5 nel territorio spezzino, dalla città fino alla Val di Magra. L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto in consiglio regionale all’interrogazione presentata dai rappresentanti del partito democratico individuando il cronoprogramma dei lavori. Il progetto relativo alla sede di Ceparana però dovrà essere rivisto e per questo sono stati fissati nuovi incontri tra la ditta che si è aggiudicata l’appalto e le parti interessate.

“Quattro case su cinque – ha illustrato il nuovo assessore Nicolò – verranno ultimate nel corso dell’anno. Il completamento definitivo nel rispetto del target del Pnrr è comunque fissato al 31 marzo del 2026”. In particolare l’assessore ha individuato le singole realtà. La casa di Comunità della Spezia, sede distretturale di via Sardegna, è in attesa della redazione del certificato di regolare esecuzione essendo terminati i lavori. Quella di via XXIV Maggio è in fase di costruzione e il termine dei lavori è previsto a maggio.

Sul versante della Val di Magra il centro del quartiere di Santa Caterina a Sarzana, nell’area dell’ospedale San Bartolomeo, concluderà i lavori avviati nello scorso dicembre nel mese di luglio. Sempre a maggio è prevista la fine dell’intervento anche all’ex scuola e distretto “Seppilli“ di via Madonnina al confine tra i territori di Luni e Castelnuovo Magra. Per quanto riguarda il distretto 17 di Bolano il progetto previsto in piazza Novellini a Ceparana l’assessore ha confermato l’aggiudicazione dell’appalto. La ditta ha comunicato la necessità di modificare alcuni elementi tecnici.

“In settimana sono previsti negli uffici della Regione – ha concluso l’assessore Niccolò – incontri con le parti per trovare la miglior soluzione che consent di ultimare i lavori nella data utile nel rispetto delle tempistiche imposte dal Pnrr”. Intanto il consigliere di opposizione Davide Natale del Partito Democratico ha ribadito l’attenzione del gruppo alle tempistiche presentate. “Vigileremo – ha replicato – che a maggio siano pronte quelle di via XXIV Maggio alla Spezia e di Luni, mentre per Sarzana ci è stato indicato luglio come termine. E’ importante che i tempi non si dilatino perchè il finanziamento Pnrr ha l’inderogabile scadenza del 2026. Infine ci auguriamo che presso queste strutture non vi sia solo un cambio di insegna. Servono contenuti e personale per dare risposte ai cittadini. Nelle case di comunità devono essere presenti i servizi sociali i oltre a quelli sanitari e per questo serve realizzare una sinergia con i Comuni e i distretti”.

Massimo Merluzzi