Bilancio previsionale 2025-2027: Giarelli risponde alle critiche dell'opposizione

"Ancora una volta la minoranza ha strumentalizzato, per sterili polemiche propagandistiche infondate, una pratica fondamentale come l’approvazione del bilancio previsionale del Comune". L’assessore al bilancio Alberto Giarelli risponde alle critiche mosse dai consiglieri di opposizione sul bilancio previsionale 2025-2027, emerse il giorno dopo la seduta di consiglio comunale. "L’opposizione – sottolinea Giarelli, rispedendo al mittente le accuse – ha votato contro la conferma degli sconti del 23% sulle tariffe degli asili e delle scuole materne, le riduzioni del 18% sui pasti per gli studenti delle scuole del territorio e le agevolazioni gratuite per le fasce Isee inferiori ai 5.358 euro, proposte per la prima volta da questa amministrazione, il mantenimento delle aliquote più basse d’Italia sui canoni concordati e le riduzioni sull’Imu per le seconde case".

Il bilancio previsionale 2025-2027, presentato nell’ultima seduta del consiglio comunale, conferma "in modo palese come questa amministrazione, da oltre 7 anni, stia lavorando per il bene della città. Abbiamo elaborato un bilancio finalmente sano, nonostante avessimo ereditato un Comune in disavanzo di oltre 22 milioni di euro, senza contare altre voci di bilancio, debiti che saranno interamente saldati entro la fine del 2024".

Giarelli ricorda come la giunta abbia continuato a investire nel futuro della città e nei servizi per i cittadini, "avviando una costante attività di sviluppo, testimoniata dalle numerose opere in corso. Tra queste, i progetti del Pnrr, che includono la costruzione di due palestre, una piscina, due scuole, il recupero dell’ex Deposito Fitram, destinato a diventare uno spazio per i giovani, e la riqualificazione del Borgo di Cadimare, solo per citarne alcune". A queste vanno aggiunte, ricorda l’assessore, opere già completate, come il progetto da 38 milioni del Mit, che ha portato alla realizzazione "del Polo di Interscambio di Migliarina, dei parcheggi di interscambio in Piazza Pozzoli e Piazza d’Armi, nuovi filobus a zero emissioni, Miglio Blu, progetto “La Spezia Forte”, rilancio di tutte le strutture culturali, la riqualificazione del ’Montagna’.

Abbiamo una città con l’occupazione ai massimi storici, ovvero al 67,8%, e la disoccupazione ai minimi, mentre dalle opposizioni in questi anni non sono mai arrivate proposte costruttive, ma solo critiche infondate e strumentalizzazioni, ignorando il vero interesse della comunità: si limitano a votare contro e presentare emendamenti sterili. Restiamo comunque aperti al confronto e pronti ad accogliere idee utili, che però, dal 2017, non sono mai pervenute".