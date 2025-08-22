La comunità di Cadimare piange l'amico Euro Conte. “Gli siamo riconoscenti”

Cadimare, 22 agosto 2025 – La comunità di Cadimare intende ricordare con grande affetto e stima Euro Conte, scomparso nei giorni scorsi. “A lui dobbiamo la totale riconoscenza per l'importante impegno personale, sociale ed economico nella crescita, attraverso lo sport, del borgo di Cadimare”, affermano i cadamoti.

Conte, storico industriale attivo nel campo della navalmeccanica e nella raffineria del petrolio, con contatti col Medio Oriente, per diversi anni. “Gli anni Settanta, Ottanta, ma anche i seguenti sono stati caratterizzati dalla presenza dei tre fratelli Conte: Bruno, Angelo ed Euro, autentici alfieri, uniti nell'amicizia fraterna dei tanti volontari che hanno determinato, nel canottaggio e nel calcio, la svolta del borgo marinaro, oggi autentica perla del Golfo della Spezia”. Molto vicino allo Spezia calcio (come il fratello Angelo) di cui è stato vicepresidente nel 1985, lasciando la carica di presidente a Domenico Mastropasqua, fu protagonista nella salvezza del club nel difficile momento del fallimento.

“Attualmente il paese è ad una svolta di cambiamento positivo. Tale sviluppo lo deve soprattutto a chi in passato ha costruito con amore e senso di appartenenza i colori bianconeri di Cadimare. Questo nostro pensiero per lui, per la moglie e le due figlie che lascia, arriva da tante persone che gli hanno voluto bene. Un sentito pensiero di alcuni 'compagni di viaggio'”.

Marco Magi