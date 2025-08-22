La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tromba marina ElbaMaltempo ToscanaChef chiude localeStop feste VersiliaSicurezza ViareggioCameriere lancia pizza
Acquista il giornale
CronacaLa comunità di Cadimare piange l'amico Euro Conte. “Gli siamo riconoscenti”
22 ago 2025
MARCO MAGI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. La comunità di Cadimare piange l'amico Euro Conte. “Gli siamo riconoscenti”

La comunità di Cadimare piange l'amico Euro Conte. “Gli siamo riconoscenti”

Scomparso nei giorni scorsi l'ex vicepresidente dello Spezia, storico industriale attivo nel campo della navalmeccanica

Euro Conte

Euro Conte

Cadimare, 22 agosto 2025 – La comunità di Cadimare intende ricordare con grande affetto e stima Euro Conte, scomparso nei giorni scorsi. “A lui dobbiamo la totale riconoscenza per l'importante impegno personale, sociale ed economico nella crescita, attraverso lo sport, del borgo di Cadimare”, affermano i cadamoti.

Conte, storico industriale attivo nel campo della navalmeccanica e nella raffineria del petrolio, con contatti col Medio Oriente, per diversi anni. “Gli anni Settanta, Ottanta, ma anche i seguenti sono stati caratterizzati dalla presenza dei tre fratelli Conte: Bruno, Angelo ed Euro, autentici alfieri, uniti nell'amicizia fraterna dei tanti volontari che hanno determinato, nel canottaggio e nel calcio, la svolta del borgo marinaro, oggi autentica perla del Golfo della Spezia”. Molto vicino allo Spezia calcio (come il fratello Angelo) di cui è stato vicepresidente nel 1985, lasciando la carica di presidente a Domenico Mastropasqua, fu protagonista nella salvezza del club nel difficile momento del fallimento.

“Attualmente il paese è ad una svolta di cambiamento positivo. Tale sviluppo lo deve soprattutto a chi in passato ha costruito con amore e senso di appartenenza i colori bianconeri di Cadimare. Questo nostro pensiero per lui, per la moglie e le due figlie che lascia, arriva da tante persone che gli hanno voluto bene. Un sentito pensiero di alcuni 'compagni di viaggio'”.

Marco Magi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AnniversarioFamiglia