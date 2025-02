Anagrafe sanitaria a Bragarina

Da domani, gli uffici collocati al piano terra della Casa della Salute di via XXIV Maggio 139 saranno trasferiti in via temporanea nella sede di Bragarina, situata in via Sardegna 45, al piano terra della Palazzina B. Il trasferimento temporaneo è causato dall’esigenza di avviare i lavori di ristrutturazione per la realizzazione della casa di Comunità.

Nel dettaglio, i servizi trasferiti sono i seguenti: anagrafe sanitaria e cup, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, martedì e giovedì dalle 14 alle 16. Telefono 0187.533580 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 e martedì e giovedì dalle 14 alle 16; e-mail: [email protected].

L’ufficio Cure all’estero, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, martedì e giovedì dalle 14 alle 16; telefono 0187.533577, e-mail [email protected].

Lo sportello dedicato alle autorizzazioni sanitarie sarà attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12, martedì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16, giovedì dalle 8 alle 12; telefono 0187.533577, e-mail [email protected].

Spostato anche l’ufficio ricettari, che riceverà i cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12; telefono 0187.533509.