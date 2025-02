Allarme medici di famiglia e pediatri. Asl5 costretta ad alzare i massimali

Più pazienti ai medici per sopperire ai pensionamenti dei camici bianchi e colmare le lacune nell’assistenza primaria. In attesa dei bandi regionali, Asl5 adotta per l’ennesima volta l’unica strategia possibile per tentare di mettere una pezza alla difficile situazione dell’assistenza territoriale. Tre le delibere con cui l’azienda sanitaria nell’ultima settimana ha deciso, dopo un confronto con le federazioni di categoria, di allargare il massimale degli assistiti ai professionisti che hanno dato la propria disponibilità: non solo medici di medicina generale, ma anche pediatri di libera scelta, perchè il problema non riguarda solo l’assistenza alle persone adulte ma sta cominciando a riguardare anche i più piccoli. Asl5, dopo aver ottenuto la deroga da Regione Liguria, con un primo provvedimento firmato dal direttore generale Paolo Cavagnaro, ha concesso l’incremento del massimale di scelte a 1.800 assistiti per i prossimi sei mesi ai medici Danilo Imbriani, medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta convenzionato nel Comune della Spezia, e di Mario Lorenzini e Lucio Salvetti, convenzionati del Comune di Luni.

Non solo. Negli stessi giorni, la stessa azienda sanitaria ha aumentato a 1200 il massimale di scelte nei confronti di altri undici medici di medicina generale: una mossa, quella adeguare i massimali di scelte risultati al di sotto del rapporto ottimale previsto dall’accordo collettivo nazionale (individuato appunto in 1200 pazienti;ndr) che l’azienda aveva annunciato nel corso della seduta del Comitato aziendale per la medicina generale svolto lo scorso 17 dicembre, e che riguarda alla Spezia i professionisti Barbara Del Santo, Marco Lazzeri, Alessandro Lupi, Caterina Mari, Pier Luigi Righetti, Massimo Romanelli, Camilla Zattera e Paolo Rosellini, la dottoressa di Vezzano Ligure Martina Bassetto e quella di Monterosso, Micol Beretta, e il dottor Daniele Vincenti di Sarzana. Per ciò che concerne i pediatri di libera scelta, Asl5 ha invece esteso i massimali a 1500 pazienti per i prossimi sei mesi ai professionisti Paola Baldini di Castelnuovo Magra, Simonetta Cozzani di Arcola, Maria Sechi e Maria Giulia Tozzi alla Spezia, e di Paolo Zanetti a Luni.

Matteo Marcello