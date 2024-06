Elezioni comunali, a Monterosso la sorpresa Sassarini. Vernazza, dopo 24 anni torna Fenelli

La Spezia, 11 giugno 2024 – Nuovi arrivi e qualche ritorno sulla strade delle Cinque Terre. Il colpo a sorpresa è senza dubbio quello sferrato da Francesco Sassarini, nuovo sindaco di Monterosso. Con la sua lista "Insieme per Monterosso" ha avuto la meglio sul sindaco uscente Emanuele Moggia che sembrava lanciato verso il terzo mandato. Hanno brindato al successo anche Ivan Valeriani a Deiva Marina, Giorgio Bernardin a Bonassola e senza fatica Andrea Da Passano forte dell’esperienza di ben tre legislature alle spalle. Da oggi dunque inizia ufficialmente il suo quarto mandato da sindaco. Se le tre legislature consecutive sembravano già un record Andrea Da Passano ha voluto stupire tutti. Si è ricandidato e ha vinto rimanendo primo cittadino di Framura. Inoltre in un pomeriggio ha messo a segno due record: oltre a quello di longevità amministrativa unica anche un risultato sbalorditivo.

La suspense elettorale a Framura ha avuto minor effetto dell’attesa di un gratta e vinci. L’avversario del vincitore, Alessandro Rosson rappresentante di "Framura nel cuore" ha totalizzato 21 voti. "Vuol dire che abbiamo fatto bene – confessa Andrea Da Passano – e ci siamo guadagnati la massima fiducia. Adesso mi aspettano altri cinque anni e sto pensando a chi me lo ha fatto fare. Ovviamente sono felicissimo e contento del risultato perché ci consente di proseguire il nostro lavoro. Ci sono cantieri ancora aperti e un discorso sulle frazioni da portare avanti perché abbiamo l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio di bellezza. E poi dobbiamo studiare qualcosa per dare una mano ai giovano perché Framura è un paese con un’età media alta quindi è necessario aprire alle giovani famiglie magari assegnando incentivi. Vedremo come poterci lavorare. Vittoria facile? Non sta a me giudicare lo spessore della lista avversaria ma sinceramente non credo fosse composta da persone conosciutissime nella nostra zona".

A Vernazza invece riprende la fascia tricolore Marco Fenelli, una nuova emozione ma non certamente una novità avendo ricoperto il ruolo di primo cittadino per dieci anni dal 1990 al 2000. "Eravamo ancora nella Lira – scherza Fenelli – ma l’entusiasmo nonostante sia passato tanto tempo c’è ancora. Stiamo festeggiando, speriamo di farlo anche nei prossimi giorni. Sono convinto che sia stata una scelta giusta perchè abbiamo la volontà di ricompattare la nostra comunità, questo è il primo obiettivo e poi si inizia a lavorare sui progetti. Me la sentivo questa vittoria? Sicuramente ci speravo ed ero sicuro che avremmo fatto bene poi le incertezze ci sono sempre". Davvero una grande sorpresa a Monterosso: è arrivata la vittoria di Francesco Sassarini che ha negato al sindaco uscente Emanuele Moggia la soddisfazione di centrare il terzo mandato.

Francesco Sassarini che è stato sostenuto dalla lista "Insieme per Monterosso" ha ottenuto 443 voti mentre Moggia della lista "Monterosso bene comune" si è fermato a 406. Uno sprint vincente di soli 14 voti ha deciso il sindaco di Bonassola. Uno scarto minimo, addirittura in pareggio in un seggio, quello che ha portato alla vittoria Giorgio Bernardin su Federico Schenone.

Deiva Marina riparte da Ivan Valeriani che ha superato la soglia del 60% superando la concorrente Mirseda Reci. "Sentivo intorno al nostro gruppo di lavoro il sincero calore della gente – confida il nuovo sindaco Ivan Valeriani – quindi ero fiducioso ma non mi aspettavo di ottenere un risultato con un divario così netto, credo il più netto delle amministrative di Deiva Marina. Mi conoscono tutti e conoscono la mia storia e questo è stato premiato. Ora si deve lavorare per tradurre i fatti concreti la fiducia iniziando intanto dalle piccole cose che significa il decoro urbano e l’accoglienza poi passeremo ai grandi progetti fondamentali per Deiva, dal depuratore che significherebbe ottenere la bandiera Blu e collegare la pista ciclabile per incentivare il turismo. Non sono soltanto grandi sogni ma obiettivi concreti che vogliamo raggiungere lavorando da subito con grande impegno".

Massimo Merluzzi