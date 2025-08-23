Vuole gettarsi dalle Mura. Salvato dai pompieri

GROSSETOHa iniziato a urlare. Perché voleva gettarsi dalla Mura, proprio all’incrocio con viale Fossombroni. Una situazione che ha fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Grosseto. Si tratta di un giovane che da qualche minuto era salito sulla terrazza d’angolo del bastione. Sul posto erano già presenti i carabinieri, impegnati nelle delicate operazioni di mediazione per convincere il ragazzo a desistere dal gesto estremo, e la polizia municipale, che ha provveduto alla regolazione del traffico, la strada in quel punto è infatti stata chiusa. I vigili del fuoco hanno fornito supporto tecnico con l’impiego di un’autoscala per garantire assistenza in sicurezza durante l’intervento. Dopo la lunga trattativa, il giovane è stato convinto a desistere dal gesto, è stato afferrato in sicurezza, fatto salire sul cestello della autoscala dei vigili del fuoco e accompagnato a terra dove ad attenderlo, oltre ai militari dell’arma era presente il personale sanitario del 118 per le cure del caso. L’uomo è un senzatetto conosciuto in città. E’ di origini slave e non è nuovo ad atteggiamenti autolesionistici. Qualche settimana fa, mentre si trovava seduto su una panchina nel centro storico, aveva tentato di tagliarsi con un grosso coltello.
CronacaVuole gettarsi dalle Mura. Salvato dai pompieri