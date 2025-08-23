Vuole gettarsi dalle Mura. Salvato dai pompieri

GROSSETOHa iniziato a urlare. Perché voleva gettarsi dalla Mura, proprio all’incrocio con viale Fossombroni. Una situazione che ha fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Grosseto. Si tratta di un giovane che da qualche minuto era salito sulla terrazza d’angolo del bastione. Sul posto erano già presenti i carabinieri, impegnati nelle delicate operazioni di mediazione per convincere il ragazzo a desistere dal gesto estremo, e la polizia municipale, che ha provveduto alla regolazione del traffico, la strada in quel punto è infatti stata chiusa. I vigili del fuoco hanno fornito supporto tecnico con l’impiego di un’autoscala per garantire assistenza in sicurezza durante l’intervento. Dopo la lunga trattativa, il giovane è stato convinto a desistere dal gesto, è stato afferrato in sicurezza, fatto salire sul cestello della autoscala dei vigili del fuoco e accompagnato a terra dove ad attenderlo, oltre ai militari dell’arma era presente il personale sanitario del 118 per le cure del caso. L’uomo è un senzatetto conosciuto in città. E’ di origini slave e non è nuovo ad atteggiamenti autolesionistici. Qualche settimana fa, mentre si trovava seduto su una panchina nel centro storico, aveva tentato di tagliarsi con un grosso coltello.