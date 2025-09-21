Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Grosseto
21 set 2025
CRISTINA RUFINI
Cronaca
Urgenze odontoiatriche. Si completa il servizio. Ecco come al Misericordia

GROSSETOCon l’attivazione di oggi a Siena, si conclude il percorso di attivazione nell’Area Vasta sud est del servizio di urgenze odontoiatriche di domenica e nei giorni festivi. L’opportunità, che per la provincia di Siena sarà all’Aous, è già attiva da giugno all’ospedale Misericordia di Grosseto e da inizio settembre all’ospedale San Donato di Arezzo. Per quanto riguarda Arezzo e Grosseto non è possibile la prenotazione tramite Cup, mentre è disponibile l’accesso diretto al Misericordia, primo piano scala B, ambulatorio odontoiatrico, dalle 8.30 alle 12. Qualora in fase di accesso diretto lo specialista in Odontoiatria non rilevasse i criteri previsti, saranno date indicazioni sulle modalità di programmazione della prima visita, nei tempi ritenuti appropriati.

L’erogazione della prestazione, infatti, ha carattere di immediatezza, e si limita alla soluzione o al contenimento/stabilizzazione di sintomi acuti. Non è previsto la stesura di un piano di cura completo, né l’inserimento in lista d’attesa per terapie elettive.

Le principali situazioni incluse tra le urgenze odontoiatriche sono: infezioni acute (ascessi, cellulite odontogena, flemmone); emorragie post-estrattive o spontanee; dolore acuto persistente non risolvibile con terapia farmacologica; fratture dentali o traumi oro-facciali con esposizione della polpa dentale (compresa pulpotomia, molaggio di irregolarità smalto-dentinali conseguente a frattura) e necessità di trattamento immediato per pazienti con vulnerabilità sanitaria. La presa in carico sarà rivolta alla soluzione o al contenimento e stabilizzazione della situazione clinica, escludendo quindi l’eventuale elaborazione di un piano di cura.

