Pronto soccorso. Spazi riorganizzati per i lavori

GROSSETODa martedì prossimo iniziano i lavori per la riqualificazione degli ambienti del Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia. Per un mese le aree interessate dal cantiere saranno riorganizzate per favorire le attività dell’impresa chiamata ad effettuare gli interventi. Grazie al piano di riorganizzazione temporanea e al personale in servizio ci sarà massima attenzione alla gestione dei possibili disagi dovuti alla riduzione degli spazi.

L’obiettivo è quello di riqualificare le sale, a partire dalle pavimentazioni, per ottenere più sicurezza, migliori condizioni operative e un maggiore comfort sia per gli utenti che per il personale sanitario.Dopo la rimozione di quella esistente, le nuove pavimentazioni in pvc con raccordo arrotondato alle pareti miglioreranno l’igiene e la sicurezza degli ambienti sanitari.

La scelta di intervenire in questa fase permette di sfruttare un periodo, fra la stagione estiva e quella influenzale, nel quale si registra un afflusso di persone statisticamente più basso. Tuttavia, sarà inevitabile un impatto sull’utenza, che sarà alleviato sia dalla riorganizzazione temporanea degli spazi che dall’acquisizione provvisoria di nuovi ambienti, ma anche grazie all’impegno del personale sanitario.