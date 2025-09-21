Domani sciopero generale pro-Palestina

GROSSETOLo sciopero generale di tutte le categorie del lavoro pubblico e del lavoro privato di domani indetto dalla Confederazione Usb, è stato proclamato in sostegno al popolo palestinese e in segno di netta opposizione alla condotta criminale di Israele a Gaza, in Cisgiordania e in tutta la Palestina. Hanno aderito e alla giornata di sciopero: Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, il Coordinamento per la Pace di Grosseto, Cobas Scuola, Anpi provinciale, Comitato Democrazia Costituzionale di Grosseto, Arci provinciale, Circolo Arci Khorakane’ e Circolo Arci Macrame’ di Scansano. "La distruzione sistematica della rete ospedaliera, i crimini orrendi che hanno causato decine di migliaia di morti, tra cui più di 15mila bambini, l’uccisione di centinaia di medici e infermieri, l’impossibilità di garantire anche le cure più basilari – dice Rifondazione Comunista – rendono evidente la volontà di annientare non solo una popolazione ma la sua stessa possibilità di sopravvivenza. Un prezzo altissimo lo ha pagato l’infanzia, vittima di bombardamenti, ferite e fame. Di fronte a questo orrore, stride la falsa solidarietà di un governo che se da un lato accoglie pochi minori negli ospedali italiani, dall’altro continua a intrattenere rapporti commerciali e militari con Israele, e ad acquistarne farmaci e tecnologia sanitaria contribuendo, di fatto, al genocidio in corso". Poi chiudono: "È necessaria una risposta forte, chiara e unanime. Quello che sta accadendo a Gaza non può e non deve essere accettato. Le parole aberranti pronunciate da un ministro del governo Netanyahu che definisce la distruzione sistematica degli edifici di Gaza, l’espulsione di centinaia di migliaia di palestinesi".