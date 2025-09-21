FolloGav si salva nel finale. Provvidenziale Maltoni

Vivi altotevere

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Bambara, Barboni (30’ Cerbella), Omohonria, Brizzi (21’ st Petricci), Borgo, Fumanti, Belli (35’ st Adreani), Barculli (29’ st Testerini), Bocci (42’ st Alagia), Massai, Vitiello. All. Ciampelli.

FOLLONICAGAVORRANO: Pacini, Rovere (41’ st Arrighi), Matteucci, Mutton, Bianchi (21’ st Maltoni), Remedi (13’ st Bellini), Fremura, Proietti, Lo Sicco (20’ Marino), Crasta (21’ st Mignani), Giordani. ALL. Baiano.

Reti: 33’ st Bocci, 43’ st Maltoni.

Il Follonica Gavorrano esce dalla gara di Sansepolcro con un punto, pareggiando per 1-1 nel finale. Al 17’ il Follonica Gavorrano sfiora il gol: su corner di Proietti Fremura colpisce il palo. Al 36’ su corner arriva un’occasione per Matteucci. Al 45’ si rivede in avanti il Sansepolcro, con Bocci di testa. Le due squadre vanno così a riposo sullo 0-0. Nelle prime battute della ripresa incredibile tripla occasione del Follonica Gavorrano: prima Marino trova l’intervento istintivo del portiere, poi Giordani sulla respinta trova ancora il riflesso di Bambara. Poi, nell’azione successiva, ancora Marino prende la traversa. Al 18’ altro legno colpito da Marino. Al 25’ grande intervento di Pacini su Fumanti. Al 33’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: Bocci si presenta di fronte a Pacini, battendolo con un diagonale imparabile. Il Sansepolcro sfiora il raddoppio su calcio d’angolo, colpendo il palo. Al 43’ Maltoni trova il pareggio per il Follonica Gavorrano, sfruttando un batti e ribatti in area e riportando il match in equilibrio. Al 48’ è ancora Maltoni a sfiorare il gol.