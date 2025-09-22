Centro storico più ’povero’. La ’Palomar’ si ferma

Sì, forse all’inizio tutti la chiamavano per esteso: ’libreria Palomar’. Ma è durato poco, a dire il vero. Giusto il tempo di rendersi conto che – per quanto bello – il termine ’libreria’ andava strettino. Meglio dire soltanto ’Palomar’, lasciando ad ognuno la facoltà di abbinarci il termine o il pensiero preferito.

Quindi la ’Palomar’ per qualcuno era la libreria, per altri il bar dentro la libreria, per altri ancora una nicchia di enoteca sempre dentro la libreria. Ognuno a suo gusto, ma per tutti è sempre stata il luogo dove la ’cultura’ ti aspettava. Sfogliando un libro, bevendo un caffè o una tisana, degustando un calice di ottimo vino. E adesso tutti quanti si sentono orfani di quel qualcosa che la ’Palomar’ offriva loro. Orfani all’improvviso, oltrettutto, perché la notizia che la libreria avrebbe chiuso è arrivata senza esser preceduta almeno da due parole di ’preparazione’. Passare adesso davanti alle grandi vetrate sotto ai portici di piazza Dante e vedere che lì dentro non c’è più nulla, non dà solo un senso di vuoto nello spazio, ma anche nell’animo.

"Abbiamo preso una decisione che ci rattrista – dice Massimo Marinotti che insieme alla compagna Monica Volpi la ’Palomar’ se la sono proprio inventata –, ma siamo stanchi e la situazione era diventata troppo complessa. Abbiamo vissuto un’estate molto complicata, con il centro storico che ha perso il suo ruolo e anche gran parte delle presenze positive che aveva e che dovrebbe riavere. Adesso abbiamo deciso di fare così, ma stiamo cercando già una nuova soluzione per riaprire e speriamo a giorni di poter ricominciare, perché né io né Monica abbiamo perso la passione nonostante i 38 anni di attività".

La prima porta della ’Palomar’ si è aperta il 21 maggio 1988 in via Roma, ma dopo poco è il centro storico a diventare la sua location congeniale e qui approda inizialmente in via D’Azeglio e dopo un solo anno si trasferisce in Corso Carducci. Poi, negli ultimi cinque, ’ridisegna’ gli interni dei locali sotto il loggiato di piazza Dante. Nel suo personalissimi libro di storia ci sono più riconoscimenti ottenuti da riviste e critici specializzati che la piazzano nella ’top ten’ delle librerie più belle d’Italia, ma ci sono soprattutto gli eventi organizzati da Massimo e Monica fatti di incontri con gli autori (fra i quali Caponnetto, Magdi Allam, Laura Morante, Rizzo, Toscani, Bellocchio, Avati, Veneziani, Nothomb, Prilepin, Cardini, Gospodinov, Haratischwili) che, iniziati già dai primi anni di vita della ’Palomar’, hanno ben presto fatto diventare stretto il ’vestito’ del termine ’libreria’. Speriamo quindi si tratti solo di aspettare una nuova veste.