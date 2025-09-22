Mollicone nella Pieve di Caminino. In regalo la monografia di Sgarbi

Il presidente della settima Commissione Cultura della Camera dei deputati, l’onorevole, Federico Mollicone, ieri ha visitato la Pieve di Caminino accompagnato dalla candidata al consiglio regionale di FdI Simonetta Baccetti, dalla vice coordinatrice provinciale Alessandra Mastriflamini, dal coordinatore del circolo territoriale di FdI Moreno Bellettini e dal capogruppo di FdI in Comune a Roccastrada Alessio Caporali.

"Nella quiete antica della Pieve di Caminino – dice Emiliano Marrucchi Locatelli – le pietre raccontano secoli di leggende, che spaziano da santi, a eremiti guaritori, fino a romantiche figure di briganti. Questa dimora non è soltanto memoria del passato, ma diventa un luogo che respira, dove l’arte contemporanea incontra la spiritualità delle origini: le navate dell’antica pieve oggi ospitano un’esposizione permanente, che si evolve e si arricchisce continuamente, con opere e collezioni degli artisti delle famiglie Marrucchi e Locatelli, che proprio tra queste arcate si sono fuse. Abbiamo accolto con grande piacere ed onore la visita dell’onorevole Federico Mollicone, al quale abbiamo donato la monografia a cura dell’amico in comune Vittorio Sgarbi sulle collezioni custodite nella pieve".

Simonetta Baccetti che ha organizzato l’incontro, ha voluto mettere in risalto come la valorizzazione della storia attraverso strutture antiche come la Pieve di Caminino, sia un elemento chiave per il futuro di un territorio. A seguire il pranzo nel ristorante ’Garum’, che ha visto la partecipazione dell’onorevole Fabrizio Rossi, il candidato alle regionali Juri Di Massa, i consiglieri comunali di FdI del territorio Giudi Parrini e Roberto Bocci, con amici e simpatizzanti di FdI.