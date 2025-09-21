Muore in mare a Follonica: tragedia davanti ai familiari. Vani i soccorsi in spiaggia

Europa, ultima fermata

CronacaMuore in mare a Follonica: tragedia davanti ai familiari. Vani i soccorsi in spiaggia
21 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
Una domenica segnata dal lutto nel Golfo. Intervento anche dell’elicottero Pegaso, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Intervento di 118, anche con l’elicottero Pegaso, e Guardia Costiera

Ambulanza della Croce rossa in una foto di repertorio. La donna è morta nonostante ogni tentativo di rianimazione

Follonica, 21 settembre 2025 – Tragedia nel mare di Follonica. Una donna di 63 anni è morta a causa di un malore avvenuto nella mattina di domenica 21 settembre. La donna era con i familiari sull’arenile, approfittando della bella giornata di sole. 

Erano circa le 10.30 quando la donna si è sentita male. Subito dalla spiaggia sono scattate le telefonate di soccorso al 118. Sono intervenute l’ambulanza della Croce rossa di Castiglione della Pescaia con infermiere.

Il personale sanitario ha subito capito la gravità della situazione ed è stato allertato anche l’elicottero Pegaso. Contemporaneamente è intervenuta la Guardia Costiera. Ogni manovra rianimatoria è però stata vana. La donna non ha più ripreso conoscenza. Una tragedia avvenuta appunto davanti ai familiari della vittima. 

