Un pezzo di storia che se ne va. Il ’Centro Pettini’ ai saluti: “Dispiace, ma i tempi sono cambiati”

Orbetello, 22 settembre 2025 – Dopo decenni di attività, chiude i battenti lo storico ’Centro commerciale” dei fratelli Pettini a Orbetello, punto di riferimento per generazioni di clienti. La storia inizia nel 1930, quando Pietro Pettini, trasferitosi da Siena a Orbetello, apre il suo primo negozio in Corso Italia, nel locale che in seguito ospiterà l’Ottica.

Dopo la seconda guerra mondiale, l’attività viene trasferita in piazza del Plebiscito, dove la famiglia Pettini è rimasta presente fino ad oggi. A seguire le orme di Pietro sono stati i figli Manlio e Orazio, imprenditori stimati che hanno ampliato l’attività familiare aprendo tre grandi negozi nel centro storico: due in via Gioberti, una mostra di mobili inglesi e di antiquariato e un ingrosso specializzato in articoli per la casa, oggettistica e argenteria.

“Una linea a parte — spiegano Mauro e Luciano Pettini, che insieme a Giorgio hanno proseguito con successo il lavoro dei genitori — l’avevamo creata per le liste nozze. Era una proposta molto apprezzata, soprattutto da clienti provenienti da Roma, Viterbo, Siena, Terni e Grosseto. Oggi, purtroppo, questo tipo di servizio è sempre meno richiesto. Anche il modo di arredare le case è cambiato profondamente”.

“Abbiamo deciso, anche perché ormai siamo in pensione, di cedere questa linea commerciale della nostra azienda. Abbiamo già ricevuto diverse manifestazioni di interesse per i locali in piazza del Plebiscito”. “Ci dispiace molto – dicono ancora –, ma dopo tanti anni abbiamo pensato che fosse giunto il momento di goderci un po’ di meritato riposo”.

“A tutti gli amici e colleghi di Orbetello – chiudono Mauro e Luciano Pettini – va il nostro più sincero ringraziamento per esserci stati vicini per così tanto tempo”. E senza dubbio Orbetello deve salutare un autentico pezzo di storia del suo commercio, quella storia fatta di negozi che con il tempo diventano punti di riferimento importanti.

Michele Casalini