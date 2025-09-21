Coppa Toscana. La Gea affronta l’Audace Pescia

La Gea Grosseto nel secondo turno di Coppa Toscana -Trofeo Bugliesi se la vedrà oggi con la Cestistica Audace Pescia, formazione che nel primo turno ha eliminato i Jokers Olimpia Legnaia Firenze per 88 a 79, confermando così di essere una formazione di tutto rispetto, che punta ad una stagione da protagonista.

Per i ragazzi di Silvio Andreozzi, che hanno disputato una gran bella partita contro il Synergy Valdarno negli ottavi di finale (in programma oggi alle 18 sul parquet di Pescia) ci sarà dunque un avversario da prendere con le dovute cautele, anche se la squadra ha dimostrato di avere grandi potenzialità e margini di crescita.

I nuovi arrivati Alessandro Banchi e Gabriele Ciacci devono assimilare i nuovi schemi ma si sono già amalgamati con i compagni e hanno contribuito a mettere in piedi un secondo tempo spettacolare, con 29 punti segnati nel terzo quarto, che non ha lasciato al più che valido avversario.

È vero che la coppa Toscana serve come allenamento in vista della prima di campionato (prevista per sabato 4 ottobre sul campo della Juve Pontedera), ma anche contro la Cestistica Audace la Gea giocherà con l’obiettivo di portare a casa la vittoria.