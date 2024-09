L’incredibile tempesta di sdraio e lettini: tromba d’aria passa e porta via tutto, ci sono danni

Marina di Grosseto, 5 settembre 2024 – Sono stati momenti di terrore a Marina di Grosseto, sulla spiaggia, tra gli stabilimenti balneari. Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sull’arenile. Il vento fortissimo ha portato via di tutto, sollevando a oltre dieci metri di altezza ombrelloni, sdraio e lettini.

Allerta arancione in Toscana, la diretta

Una situazione pericolosissima ma fortunatamente le persone e i bagnanti che erano in zona al momento non hanno riportato ferite. A riprendere la scena, i telefonini dei membri degli staff dei bagni, increduli di fronte alla potenza della tromba d’aria.

Tre momenti del passaggio della pericolosissima tromba d'aria sulla spiaggia di Marina di Grosseto

Che si è presentata a largo e in pochi minuti è arrivata sulla spiaggia. Ci sono diversi danni per gli arredi degli stabilimenti. Gli ombrelloni e le sdraio sono stati trovati a molti metri di distanza. Il tutto è accaduto nel giorno dell’allerta arancione in Toscana, allerta che riguardava in particolare proprio il litorale maremmano per possibili eventi estremi.

Una giornata dunque di grande attenzione per le autorità e per il sistema di Protezione Civile un po’ in tutta la Toscana.