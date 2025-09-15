"Studenti con disabilità, mancano servizi essenziali"

GROSSETOIl Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani (Cnddu) esprime, con una nota firmata dal suo presidente Romano Pesavento (foto) - profonda condivisione per le parole del garante della disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani, che ha riportato con chiarezza una realtà troppo spesso ignorata: quella delle difficoltà quotidiane che gli studenti con disabilità incontrano nelle nostre scuole. Non si tratta di semplici disservizi, ma di vere e proprie violazioni di diritti fondamentali. "Quando mancano insegnanti di sostegno specializzati, quando le strutture non sono accessibili, quando la continuità didattica viene spezzata da un turn over incessante, non è solo la vita delle famiglie a complicarsi: è la stessa scuola a perdere la propria missione costituzionale. La Costituzione italiana non lascia margini di ambiguità". Il Cnddu, infine, "ritiene urgente un piano organico e vincolante: formazione e stabilizzazione dei docenti di sostegno, programmi di inclusione realmente operativi, investimenti strutturali sugli edifici e un monitoraggio puntuale dei risultati. Non interventi frammentari. Le istituzioni non possono permettersi di rimandare ancora. La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, obbliga lo Stato a garantire pari opportunità educative". Il Cnddu sostiene e rilancia l’appello del Garante Montani, convinto che dare voce a queste criticità significhi difendere non solo gli studenti con disabilità, ma l’intera comunità scolastica.