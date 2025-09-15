La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Grosseto
Cronaca"Studenti con disabilità, mancano servizi essenziali"
15 set 2025
CRISTINA RUFINI
Cronaca
"Studenti con disabilità, mancano servizi essenziali"

GROSSETOIl Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani (Cnddu) esprime, con una nota firmata dal suo presidente Romano Pesavento (foto) - profonda condivisione per le parole del garante della disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani, che ha riportato con chiarezza una realtà troppo spesso ignorata: quella delle difficoltà quotidiane che gli studenti con disabilità incontrano nelle nostre scuole. Non si tratta di semplici disservizi, ma di vere e proprie violazioni di diritti fondamentali. "Quando mancano insegnanti di sostegno specializzati, quando le strutture non sono accessibili, quando la continuità didattica viene spezzata da un turn over incessante, non è solo la vita delle famiglie a complicarsi: è la stessa scuola a perdere la propria missione costituzionale. La Costituzione italiana non lascia margini di ambiguità". Il Cnddu, infine, "ritiene urgente un piano organico e vincolante: formazione e stabilizzazione dei docenti di sostegno, programmi di inclusione realmente operativi, investimenti strutturali sugli edifici e un monitoraggio puntuale dei risultati. Non interventi frammentari. Le istituzioni non possono permettersi di rimandare ancora. La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, obbliga lo Stato a garantire pari opportunità educative". Il Cnddu sostiene e rilancia l’appello del Garante Montani, convinto che dare voce a queste criticità significhi difendere non solo gli studenti con disabilità, ma l’intera comunità scolastica.

Scuola