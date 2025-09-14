Grifone, obiettivo riscossa: "Il Foligno squadra ostica"

"Abbiamo svolto una settimana di lavoro molto intensa e molto positiva, nel corso della quale abbiamo cercato di capire gli errori commessi a Seravezza. Cretella è in fase di recupero dall’infortunio, mentre Dierna è rientrato in gruppo". L’allenatore Paolo Indiani, dunque, si accinge al debutto casalingo sulla panchina del Grosseto in questa seconda giornata di campionato che vedrà di scena allo stadio Zecchini, inizio alle 15, i biancoazzurri del Foligno reduci da una brillante vittoria interna contro il Montevarchi.

"Il Foligno è una squadra forte e un avversario difficile da affrontare - afferma il tecnico di Certaldo - perchè è un gruppo di ragazzi che giocano insieme da tempo tant’è che la considero come una delle pretendenti al successo finale. Nonostante lo scivolone di domenica, dove abbiamo commesso degli errori, bisogna andare avanti con il lavoro, la serenità e la tranquillità - conclude mister Indiani - perché in una partita influiscono tante componenti ed i campionati non si vincono a settembre ma a marzo e aprile".

Ovviamente, come è sua consuetudine, neppure una parola sul modulo e sui giocatori che lo andranno ad interpretare: mister Indiani è convinto che con le buone prestazioni arriveranno anche le vittorie. Ancora assente per squalifica Marzierli e per infortunio Cretella, Disanto e Guerrini. Questi i convocati da mister Indiani: Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Carlotti, Ciraudo, Corallini, D’Ancona,Della Latta, Diera, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Italiano, Marcu, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli, Sartorelli, Shenaj, Tognetti. La partita sarà preceduta da una cerimonia nella quale saranno protagonisti i ragazzi e le ragazze della Fondazione Il Sole nell’ambito dell’Iniziativa "Dna Biancorosso".

P.P.