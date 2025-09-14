Due incidenti in poche ore. Aurelia, fuori strada nella notte. Poi tamponamento tra ’curiosi’

Grosseto, 15 settembre 2025 – Due incidenti accaduti nel giro di poche ore, più o meno nello stesso punto, sulla statale Aurelia, sempre lei. Il primo nella notte tra sabato e ieri, intorno alle 3.30. Una ragazza alla guida di un’auto scura a un certo punto ha perso il controllo ed è finita in una scartellala.

L’incidente è accaduto nel tratto tra Rispescia e Fonteblanda, in direzione Roma. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale e i sanitari del 118, la ragazza al volante è stata soccorsa sul posto e poi trasferita al pronto soccorso di Grosseto, ma le sue condizioni non sono ritenute gravi. da capire la dinamica del fuoristrada.

Sarà lei stessa a raccontarlo, probabilmente. Sono trascorse alcune ore e nello stesso punto più o meno, ieri mattina c’è stato un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi, senza feriti gravi, ma che ha dato vita a una lunga fila di auto per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati. Stando alla prima ricostruzione della polizia sembra che il secondo incidente sia stato causato da alcuni automobilisti che hanno rallentato, incuriositi dall’auto incidentata dalla notte precedente che era rimasta nella scarpata, non essendo stata rimossa dopo lo schianto.

Saranno comunque gli agenti della Polstrada a ricostruire nei minimi dettagli la dinamica di questo secondo incidente.