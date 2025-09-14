Coppa Toscana, ci siamo. Gea contro la Synergy

BASKETInizia oggi la nuova stagione della Gea Grosseto targata Silvio Andreozzi. La prima squadra, impegnata in Divisione 1, dopo il cambio in panchina di questa estate (Andreozzi ha preso il posto di Santolamazza), è pronta a scendere in campo per la Coppa Toscana. Oggi alle 18 al palasport di via Austria la Gea se la vedrà contro l’ostica formazione della Synergy Valdarno, nei trentaduesimi di finale della Coppa Toscana Open. Il quintetto biancorosso, capitanato da Edoardo Furi, si presenta ai nastri di partenza con una formazione rinforzata e in grado sulla carta di poter recitare il ruolo di attore protagonista. Il primo colpo di mercato, il più importante, è stato l’ingaggio di Alessandro Banchi, classe 1998, figlio di Luca, candidato ad essere il prossimo allenatore della nazionale italiana, che ha deciso di accettare l’offerta del presidente David Furi, dopo una carriera in categorie superiori. Grossetano doc e talento cristallino, Alessandro ha calcato parquet importanti in tutta Italia: dalla Serie B con il Don Bosco Livorno, passando per Giulianova, Palestrina, Lucca, Imola, Cecina e, negli ultimi tre anni, al Costone Siena, dove ha vinto due campionati di serie C da assoluto protagonista e ha partecipato all’ultimo campionato di serie B Interregionale. In carriera ha disputato 315 incontri, collezionando 2.953 punti, 9.4 di media. Una bacheca importante per un ragazzo di 27 anni che ha scelto di tornare a casa per aprire un nuovo capitolo della sua carriera. La Gea Grosseto abbraccia anche Gabriele Ciacci, ala classe 2001, pronto a portare energia e qualità al servizio dei nostri colori. Un figlio d’arte è anche Lorenzo Malentacchi, play-guardia classe 2001. Per vari motivi non saranno più nel roster Jacopo Biagetti (accasatosi a Venturina), Giovanni Piccoli e Max Mezzani, mentre è stato confermato il gruppo che ha fatto molto bene nelle ultime stagioni, vincendo il campionato nel 2023-2024. La rosa della Gea Grosseto: Federico Baccheschi (pivot), Alessandro Banchi (play-guardia), Gabriele Ciacci (ala), Tommaso Ense (ala), Edoardo Furi (play), Danilo Ignarra (pivot), Davide Liberati (ala), Lorenzo Malentacchi (play-guardia), Mirko Mari (ala), Alberto Mazzei (play), Giacomo Naldi (guardia), Denilson Peralta (guardia), Dario Romboli (ala), Lorenzo Scurti (ala).