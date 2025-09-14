FolloGavo a Poggibonsi in cerca di conferma. Match dell’ex per Baiano

Ex a confronto oggi per la seconda giornata del girone E di serie D per il Follonica Gavorrano. Trasferta a Poggibonsi per la formazione mineraria che alle 15 tornerà in campo dopo la vittoria del primo turno di campionato contro il Cannara. I ragazzi allenati da Francesco Baiano vorranno così bissare l’esordio anche in casa del Poggibonsi, stadio che mister Francesco Baiano conosce bene.

"Tornare a Poggibonsi sarà un piacere – dice –. Ritroverò il presidente e alcuni giocatori con cui abbiamo condiviso gli ultimi tre mesi della scorsa stagione, quindi sarà bello rivederli. Per quanto riguarda la partita sarà una gara difficile, come lo saranno tutte sia per noi che per loro. Bisognerà farsi trovare pronti e dimenticare la vittoria di domenica, andando là consapevoli che sarà una partita complicata. Loro arrivano da una sconfitta, quindi certamente si vorranno rifare".

Anche per il direttore sportivo Jacopo Galbiati si tratta di un ritorno: è stato in forza al Poggibonsi fino alla stagione appena conclusa, percorso iniziato per lui dall’annata 2021/22 dopo il ritiro dalla carriera di calciatore, conclusa come capitano proprio tra le fila dei giallorossi. Per quanto riguarda le due rose, non ci sono giocatori del Poggibonsi che hanno militato nel Follonica Gavorrano. Viceversa, sono tre gli ex giallorossi tra le fila dei minerari: si tratta del portiere Francesco Pacini, del difensore Alain Fremura e del centrocampista Carlo Mignani. Quello con il Poggibonsi sarà un grande classico del girone E di Serie D.